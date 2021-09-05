Gine Darbe Girişimi: Askerler Alpha Condé'den Gücü Ele Geçirdiğini İddia Ediyor

Hükümeti feshettiklerini iddia ederek ulusal televizyona çıktılar. Ancak savunma bakanlığı, devralma girişiminin başkanlık muhafızları tarafından engellendiğini söyledi. Bu, başkent Conakry'deki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında saatlerce süren ağır silah seslerini takip ediyor. BM genel sekreteri Antonio Guterres, görünen darbeyi kınadı ve Başkan Condé'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Batı Afrika ülkesi Gine, doğal kaynaklar açısından zengin, ancak yıllarca süren huzursuzluk ve kötü yönetim, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğu anlamına geliyor.

Başkan çıplak ayakla kanepede

TV adresinde, birçoğu kırmızı, altın ve yeşil ulusal bayrakla kaplı dokuz isimsiz asker, yaygın yolsuzluk, kötü yönetim ve yoksulluk nedeniyle devraldıklarını söyledi. Kendilerine Ulusal Uzlaşma ve Kalkınma Komitesi adını vererek anayasanın feshedildiğini ve yeni, daha kapsayıcı bir anayasa oluşturmak için istişareler yapılacağını söylediler. Çok sayıda rapor, darbenin eski bir Fransız lejyoneri olan Yarbay Mamady Doumbouya tarafından yönetilen seçkin bir birlik tarafından yönetildiğini söylüyor.

BBC'nin doğrulayamadığı bir videoda askerler, 83 yaşındaki Başkan Condé'den zarar görmediğini doğrulamasını istiyor, ancak yanıt vermeyi reddediyor. Bir kot pantolon ve baskılı bir gömlek giymiş bir kanepede çıplak ayakla otururken, gözle görülür bir yaralanması yok. Şu an nerede olduğu bilinmiyor. Darbenin arkasındakiler, bir haftadır tüm kara ve hava sınırlarının kapatıldığını söylediler.

Ancak savunma bakanlığına göre, cumhurbaşkanına sadık güçler "tehdidi kontrol altına aldı ve saldırgan grubunu püskürttü". Bir askeri kaynak Reuters haber ajansına verdiği demeçte, daha önce anakarayı, bakanlıkların çoğuna ve cumhurbaşkanlığı sarayına ev sahipliği yapan Kaloum yarımadasına bağlayan tek köprü mühürlenirken, bazıları ağır silahlı birçok asker sarayın çevresine yerleştirildi. Üç askerin öldürüldüğüne dair doğrulanmayan haberler var.

Gine'nin 6 Eylül'de evinde Fas ile oynayacağı Dünya Kupası ön eleme maçı, yaşanan huzursuzluk nedeniyle ertelendi. Futbol kuruluşu FIFA, kararın "tüm oyuncuların güvenliğini ve güvenliğini sağlamak ve tüm maç görevlilerini korumak" için verildiğini söyledi. Başkan Condé, geçen yılki şiddetli protestoların ortasında tartışmalı bir üçüncü dönem için yeniden seçildi.

Kıdemli muhalefet lideri ilk olarak 2010 yılında ülkenin ilk demokratik iktidar devrinde seçildi. Bazı ekonomik ilerlemelere nezaret etmesine rağmen, o zamandan beri çok sayıda insan hakları ihlaline ve eleştirmenlerinin tacizine başkanlık etmekle suçlanıyor.