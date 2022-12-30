Yeni yıl lokumu geldi! Ev almak isteyenlere Ziraat Bankası 500.000 TL konut kredisi desteğini duyurdu

Ev almak isteyenlere Ziraat Bankası 500.000 TL konut kredisi desteğini duyurdu. Yeni yıl lokumu geldi! Konut kredisi hesaplaması yapmadan önce kredi tutarını bilmek gerekir. Aylık taksit hesaplaması sonrasında vade belirlenir. Çekeceğiniz kredi tutarı ve vade belirlendikten sonra kredi hesaplaması yaparak bankalardan teklif alabilirsiniz. Ziraat bankası özellikle ev kredilerinde müşterilerine destek oluyor.

Konut kredisi çekebilmek için ilk olarak belgelenebilir geliriniz ve sigortanızın olması gerekir. Ayrıca kredi notunuzun durumu da önemlidir. Kredi notunuz ev kredisi alabilme ihtimalinizi ciddi şekilde etkiler. Bankaların sunduğu düşük faizli krediler kredi notu yüksek olan kişilere verilir.

120 Ay Vadeli Konut Kredisi Desteği

Konut kredisi almak isteyenler Ziraat Bankasına başvuruda bulunabilir. Uygun ödeme koşulları ve faiz oranlarıyla kredi paketlerinden hemen yararlanabilirsiniz. Yakın zamanda Ziraat bankası müşterilerine çok özel kampanyalar sunmaya başladı. 120 aya kadar ödeme seçeneklerinden yararlanarak sizde kredileri hemen alabilirsiniz. Özellikle konut için belirli birikimi bulunmayan kişiler bu paketlerden yararlanabilir.

Ziraat bankasının sunduğu konut kredileri en fazla 120 ay vadeyle veriliyor. Ziraat Bankası'nın 120 ay vade üzerinden sunduğu 500.000 TL'lik konut kredisi yüzde 1,36 faiz seviyesinde bulunuyor. Sizde konut kredilerinden yararlanarak hayalinizdeki eve kolayca kavuşabilirsiniz. Günümüzde birçok kişi konut kredilerinden yararlanarak ev sahibi olabiliyor.

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