Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti Hakkında Bombayı Patlattı

Show TV ekranlarında cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesi ekranların sevilen dizileri arasında yer alıyor. Seyirci grubu heyecan içerisinde dizi projesinin yeni bölümlerini beklerken sonraki haftalarda dizinin hikayesinde yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor. Fakat aynı gün ekranlarda yer alan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi ise Star TV'nin gözdesi oldu ve sezonun en iyi çıkışına imza attı. Dizi projesi 15’li reyting oranına kadar çıktı ve bu durum da Star TV için muhteşem bir başarı olarak yorumlandı.

Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinin sezonun en iyi çıkışına imza atan Yalı Çapkını isimli dizi projesi ile yarışması mümkün görünmüyor. Fakat seyirci grubu yine de Kızılcık Şerbeti diziyi seviyor. Reyting oranlarında güncel olarak fena sayılmayacak sonuçlar elde eden Kızılcık Şerbeti dizisinin sonraki haftalarda daha iyi olma ihtimali de bulunuyor. Sosyal medyada ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nu hayranları dizi projesi ile ilgili oldukça başarılı bir etkileşim süreci oluşturdu ve bu durum da yapım ekibinin hayranlara teşekkür etmesinin gerekliliği ortaya çıktı.

Sıla Türkoğlu hayranları basında yer alan aşk iddialarını ise heyecan ile karşıladı ve haberleri dikkatli bir şekilde okudu. Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile partneri Doğukan Güngör'ün sette yakınlaştığı ve ikilinin arkadaşlarının aşka dönüştüğü iddiaları gündemde yer alarak dikkat çekti. Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu Çeşme'de kısa bir tatil yapmıştı ve bu da ikilinin aşkını güçlendiren bir durum olarak tarif edildi.

Sette haberleri daha önce de çıkmıştı ve Sıla Türkoğlu çok sayıda habere konu olmuştu. Ünlü oyuncu Emanet isimli dizi projesinde rol aldığı sırada Türkoğlu'nun partneri olan Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı önünde dedikodular ortalıkta dolaşıyordu. İkili ise bu iddiaları röportajda doğrulamamıştı fakat yalanlamayı da tercih etmemişti. Ünlü oyuncu bu sorular sorulduğu zaman özel hayatı ile gündeme gelmek istemediğini söylemiş ve işine odaklandığını açıklamıştı. Ancak Emanet dizisi izleyicileri için bu aşk dedikodusu büyük bir mesele olmuş ve dizinin reyting oranları da çıkan aşk iddiaları sonrasında artış göstermişti.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisini televizyon dizisi projesinde yaşadığı durumun bir benzerinin de Kızılcık Şerbeti isimli yapım için de yaşanacağı düşünülüyor artık. Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu aşkının gerçek olsa da olmasa da bu durumun fark etmeyeceği düşünülüyor. Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları iki ünlü ismin aşk yaşama ihtimali üzerinden çok sayıda tanıtım faaliyeti yürütüyor ve bu durum da diziye karşı gösterilen ilginin artış yaşamasını sağlıyor. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör arasında çıkan aşk iddiaları yapım ekibini sevindirdi ve sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinin reytinglerinin bu aşk iddiaları sonrasında tıpkı önceki sene Emanet isimli dizi projesinde olduğu gibi yükseliş sergilemesi olası bir durum.