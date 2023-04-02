Sıla Türkoğlu Dergi Kapağındaki Fotoğrafı İle Büyüledi

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu şu sıralarda Cuma akşamlarında Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranlarda yer alıyor. Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakterinin kızı ve Doğukan Güngör tarafından canlandırılan Fatih karakterinin eşi Doğa olarak izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu güçlü bir performans sergiliyor. Oyunculuk kariyerinde yükselerek devam eden ünlü isim Kızılcık Şerbeti dizisiyle beraber çok daha büyük bir kitleye hitap etmeye başladı. Başarılı oyuncu kariyer hayatında büyük bir sıçrama yaşıyor ve her yeni haftada sosyal medyada gündem oluyor.

Daha önce rol aldığı Kanal 7'nin günlük dizileri Yemin ve Emanet ile tanınan ünlü isim 2018 senesinde Ağlama Anne dizisinde 3 bölüm boyunca rol olarak ilk defa seyirci karşısına çıkmıştı. Kızılcık Şerbeti dizisi ise Sıla Türkoğlu'nun meslek hayatında çok özel bir dönemeçte bulunuyor. Türkoğlu başarılı oyunculuğu ile birlikte güzelliği ile de beğeni topluyor ve pek çok habere konu oluyor.

2019 senesinde başlayan Yemin dizisinde toplamda 210 bölüm ve 2020 senesinde başlayan Emanet dizisinde toplamda 416 bölüm boyunca performans sergileyen ünlü oyuncu deneyimli bir şekilde Show TV ekranına giriş yapmış oldu. Sıla Türkoğlu her ne kadar prime time izleyicisi tarafından çok fazla bilinmese de günlük dizilerin yurtdışı satışlarında başarılar elde etmesiyle büyük bir hayran kitlesi elde etmiş oldu.

En popüler kadın oyuncular listesinde ilk sıralarda bulunan ve sosyal medyadan çok büyük bir destek alan Sıla Türkoğlu farklı markaların daha dikkatini çeken bir isim olarak adından söz ettiriyor. Zaman zaman çeşitli moda dergileri için de verdiği pozlar ile beğeni toplayan ünlü oyuncu son olarak el ele dergisine bir röportaj verdi. Nisan sayısının kapağında yer alan ünlü oyuncunun fotoğrafı hayranları tarafından beğeni topladı.