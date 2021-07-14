Sıla Ahmet Kural Davasında Mahkemeden Karar Çıktı! Ahmet Kural Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın başarılı sanatçı Sıla Gençoğlu'nu darp etmesi gerekçesiyle 3 suçtan toplamda 1 sene 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı fakat kararının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduğu biliniyordu. Daha sonra tekrardan yargılanan ünlü oyuncu Ahmet Kural’un, bu defa da aynı cezaya çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında yeni gelişmeler öğrenildi.

Usta sanatçı Sıla'yı darp etmesi gerekçesi ile yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural’ın davada “yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından toplamda 1 sene 4 ay 20 gün olmak üzere hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı. Sevilen şarkıcı Sıla'yı darp etmesi gerekçesi ile oyuncu Ahmet Kural'ın yargılandığı dava karara bağlanmış ancak karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Bozma kararı sonrasında oyuncu Ahmet Kural'ın tekrardan yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleşti ve İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmada tarafların avukatları ile aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Türkiye'yi ayağa kaldıran dava duruşmasında beyanda bulunan müşteki Sıla Gençoğlu'nun avukatı, sanık Ahmet Kural'ın cezalandırılmasına talep etti ve sanık Ahmet Kural'ın avukatı da beraat taleplerini dile getirdi.

Mahkemenin ise davayı karara bağladığı ve Ahmet Kural’ı “yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 4 ay 20 gün süreli olmak üzere hapis cezasına çarptırdığı bilgileri öğrenildi. Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ı ilk verilen kararda olduğu gibi cezaya çarptıran mahkeme, cezada erteleme uygulanmasına da hükmetti ve mahkeme kararı gündemin üst sıralarında yer aldı. Başarılı sanatçı Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir’in mahkeme kararı hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylar…

Mahkeme kararı hakkında konuşan Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir ise iddiaların gerçek olduğunun bir kere daha tescillendiğini ifade etti. Bu kararın verilmesinin geç olsa da ve müvekkilini memnun etmese de her şeye rağmen adaletin tecelli ettiği belirtildi.