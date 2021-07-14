Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Bıçaklı Saldırıya Uğrayıp Ağır Yaralandı

Ankara'da meydana gelen dehşet verici olayda Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, odasında uğramış olduğu bıçaklı saldırı sonucunda ağır yaralandı ve hastaneye tedavi edilmek üzere kaldırıldı. Hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda ağır yaralanan Muammer Zeki Şahnaoğlu gündemin üst sıralarında yer aldı. İşte Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Şahnaoğlu’nun anestezi teknikeri tarafından bıçaklanması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Korkunç olay sabah saatlerinde meydana geldi ve anestezi teknikeri hastane müdürünün odasına giderek tam 4 kez bıçakladı ve hastane müdürü kanlar içerisinde yere yığıldı. Kanlar içerisinde yerde kalan Muammer Zeki Şahnaoğlu, 112 sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürüldü ve ilk müdahalesi orada gerçekleşti. İlk müdahale sonrasında ameliyata alınan Gazi Üniversitesi Hastanesi müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tedavi altına alındı. Diğer taraftan saldırıyı gerçekleştiren Hakkı K. isimli şahıs da güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip polis ekiplerine teslim edildi.

Anestezi teknikeri Hakkı K. gözaltına alındı ve şahsın bipolar bozukluğu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu sebeple salgın döneminde idari izin verildiği öğrenildi ve izin sonrasında yakın dönemde işbaşı yapan Hakkı K. isimli şahsın bir önceki gün hukuk servisine atamasının yapılması nedeniyle bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Hastane müdürünü bıçaklayan Hakkı K. isimli şahsın polis ekiplerine vermiş olduğu ilk ifadesi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Hakkı K. isimli saldırganın polis ekiplerine vermiş olduğu ilk ifadesinde salgın döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiği bilgilerini aktardığı öğrenildi. İşbaşı yaptıktan sonra ise hastane müdürü olan Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir servise görevlendirildiğini ve bu atama sebebiyle kendisini bıçakladığını anlattığı ortaya çıktı.