Tasarım birçok eşyaya olduğu gibi mobilyalara da hayat verir. Yaşam alanınızın herhangi bir yerinde, tasarımı güzel bir mobilyaya yer vermek geçirdiğiniz vaktin kalitesini nemli ölçüde artıracaktır. Bunun yanında, tasarımın konforla birleştiği durumlarda ise keyfiniz ikiye katlanabilir. Evde en çok zaman geçirdiğimiz bölümlerden olan bahçeler içinde şık ve farklı tasarımlara sahip ürünler kullanıcıların beğenisine sunulur.

Şık Tasarımlı ve Konforlu Bahçe Mobilyaları

Bahçede vakit geçirmek birçok kişinin stres atmasına, gerginliğinin azalmasına ve deşarj olmasına yardımcı olur. Bahçede geçirdiğiniz zamanları daha konforlu hale getirmekse elimizdedir. Birbirinden farklı tasarımlarda ve kullanıcı konforu önceliğine odaklanılarak üretilen bahçe mobilyaları sayesinde tüm dış mekanları zevkinize göre dekore edebilirsiniz. Tabi bu noktada bahçenin ölçüleri mobilya seçiminizi doğrudan etkiler. Ayrıca birkaç ayrıntıyı da hesap etmeniz gerekir. Bahçe mobilyalarının en güzel yanlarından birisi tüm dış mekanlara uyum sağlaması ve konumlandırıldığı alana ayrı bir estetik katmasıdır.

Bahçe Mobilya Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mobilya İskeletinin Üretim Malzemesi

Birçok kişinin bahçe mobilyası seçerken yaptığı ilk hata mobilyanın görüntüsüne odaklanmaktır; ancak en az bunun kadar önemli olan bir diğer şey mobilyanın hangi hammaddeden imal edildiğidir. Suya dayanıklı mobilyalar daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. Bunun yanında, mobilyalarınızın erkenden eskimemesi ve maddi zarar yaşamamanız için bulunduğunuz bölgenin iklim koşullarını mutlaka dikkat almalısınız.

UV Koruması

Dış mekan için tasarlanan ürünlerin UV koruması bulunup bulunmadığı genellikle gözden kaçırılan bir ayrıntıdır. Mobilyanın neredeyse günün tamamında güneş ışığına maruz kalacağı düşünüldüğünde, beğenilen mobilyanın UV korumasına sahip olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır.

Alana Göre Mobilya

Birçok kullanıcı bahçesine, balkonuna ya da terasına bahçe masası gibi ürünleri satın alırken alanının genişliğini göz ardı eder; ancak atlanmaması gereken en önemli ayrıntılardan birisi budur. Alan için fazla büyük bir mobilya tercih edilmesi halinde kullanım alanınız ciddi oranda kısıtlanabilir. Ayrıca genel görünümde estetik açıdan bozulabilir. Geniş bahçelerde ise alan sıkıntısı bulunmadığından daha rahat davranılabilir. Hatta bahçede yemek yemeyi ve misafir ağırlamayı seven bir yapınız varsa, bir bölüme yemek masası diğer bölüme ise bahçe bankı koyabilirsiniz.

Genel Dekorasyonun Uyumu

Bahçeniz için seçeceğiniz mobilyalar uyumlu olduğunda genel dekorasyonda bundan olumlu anlamda etkilenir ve estetik bir tablo çıkar. Bu nedenle mobilya seçimi yapılırken tüm detaylar dikkate alınmalıdır. Renkler ve ürünün yapısal özellikleri gibi. Genel dekorasyonu güçlendirmek adına gerekirse mobilyalar haricinde aksesuarlarda tercih edebilirsiniz.

Bahçe Mobilyaları Hangi Malzemelerden Üretilir?

Keyifli anların başrolü olan bahçe mobilyaları, bu keyfin daha uzun süreli olması için dayanıklı malzemelerden imal edilir. Tek malzemeden üretilen mobilyalar olduğu gibi farklı malzemelerin bir araya geldiği mobilyalarda vardır. Şu an ki şartlarda en çok tercih edilen bahçe mobilyalar ahşap, alüminyum, metal, plastik, demir ve rattandır. Bu tarz malzemeler her ne kadar yapısal özellik olarak birbirinden farklı olsa da ortak özellikleri dayanıklılıktır; ancak dayanıklılık ölçüleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle dayanıklılık yönünden güçlü modellere yönelmek uzun süreli bir kullanım sağlar. Balkon ya da teras için tercih edilecek mobilyalarda ise daha esnek davranılabilir. Bu tarz mekanlara ahşabın ekstra bir sıcaklık ve şıklık kattığı da söylenebilir. Öte yandan, bahçe mobilya seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemi ayrıntılardan birisi iklim koşullarıdır. Örneğin, aşırı sert esen rüzgarların olduğu bir bölgede ikamet ediyorsanız alüminyum ürünleri kullanışlı olduğu söylenemez.