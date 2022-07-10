Sigortalı olarak çalışanların beklediği haber! 20.000 TL olarak banka hesaplarına yatmaya başladı!

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, 20.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi almak istiyorlarsa, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu nakit kampanyalarına katılarak yapmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorlarsa öncelikli olarak bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılmadan önce kredi politikalarına uygun olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler, son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilir. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden banka kredi puanına uygun olması durumunda işlem yapmaktadır. Sadece sigortalı olarak değil, emekli olan vatandaşlarda kredi alabiliyor.

KREDİ BAŞVURUSU

Banka üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve nakit kredi kullanabilir.

Kredi başvurusu için ailece banka sizlere, SMS ilede kredi imkanı sağlamakta. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın tekrar boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz ile birlikte sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmış olursunuz. 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte onaylanan tutar kadar kredilerini kullanabilir veya bu bankada hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden hesaplarına ödeme yapabilir. 20000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir.