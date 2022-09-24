Sigortalı olarak çalışanlar dikkat! 20-30-40-50 bin TL 12-24-36 AY Vadeli olarak ödenecek, Nakit kampanyası başladı.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara kredi paketleri hazırlandı ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışıyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, eylül ayı sonuna kadar kredi alabilirsiniz.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 24 ay vadeli 12 ay vadeli kredi paketlerinden faydalanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 12 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları hemen katılabileceğini söylemek istiyoruz.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve yirmidört ay vadeli seçeneklerden faydalanacak olan vatandaşların özellikle bireysel müşteri olması ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabileceğini söylemek isteriz.

Başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabilecekler ve onaylanan bu kredileri, diledikleri zaman hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi hizmet ödemelerinden faydalanabilir ve 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğumuz bu kredilerde şartlar dahilinde aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

50000 TL ye kadar almış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeli ve yirmidört ay vadeli seçeneklerden yararlanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubeleri üzerinden düşük faizli kredi kullanabiliyor. Kamu bankaları üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere bankalar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vererek rahat bir nefes almalarına da imkan sağlamaktadır.

Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası

Özel bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmek için Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabileceğinizi söylemek isteriz. Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vereceğini ve bu kredileri kullanmaları durumunda da düşük faizlerden yararlanacağını açıkladı. bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.