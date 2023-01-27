İki Kadın Oyuncu Bir Süredir Yarışıyordu! İşte Sosyal Medya Sonuçları Geldi

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Sıla Türkoğlu gibi 2 başarılı kadın oyuncu genç kuşağın sevilen isimleri arasında yer alıyor. Her ikisi de yaptıkları işlerle sıklıkla isimlerinden söz ettirirken oyuncuların rol aldığı projeler de magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Sıla Türkoğlu ve Su Burcu Yazgı Coşkun bir süredir yarış halindeydi ve sosyal medya rekabeti devam ediyordu. Bu sıralarda dizleriyle ekranda yer alan her iki ünlü oyuncu da var olan rekabet ile isimlerinden söz ettirdi. Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Asiye karakteri ile çok beğenilirken Sıla Türkoğlu ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandırıyor.

Henüz 17 yaşında olan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun cumartesi akşamlarında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde rol olarak güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor. Söz konusu dizi 3. sezonu ile ekranlarda yer alıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun da hayat verdiği karakter ve güçlü performansı ile sıklıkla adından söz ettiriyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra dizide Asiye karakterinin partneri rolünü hayat veren Onur Seyit Yaran da Doruk karakteriyle adından söz ettiriyor. Çiftin partnerliği dillerden düşmüyor ve dizi her yeni bölümünde merak içerisinde takip ediliyor. İkili partner olarak çok seviliyor ve Doruk ile Asiye sosyal medyada sıklıkla isimlerinden söz ettiriyor. Sosyal medyada Asiye ile Doruk en popüler dizi çifti tablosunda ilk sıralarda yer alıyor ve bu gelişme oyuncuların hayranlarını da çok mutlu ediyor. Uzun zamandır Su Burcu Yazgı Coşkun seyirci grubundan gelen ileti sayılarının bazı alınarak yapıldığı tablolarda ilk sırada yer alarak adından söz ettiriyordu. Haftanın en popüler kadın oyuncusu olarak seçilen Su Burcu Yazgı Coşkun uzun süre boyunca en üst sırada yer almıştı. Haftalarca tahtını kimseye kaptırmayan Coşkun daha sonra ikinci sıraya geçse ve Sıla Türkoğlu 1. oldu.

Son haftada toplamda 68.400 ileti sayısı alarak haftanın en popüler kadın oyuncusu seçilen Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti isimli dizide Doğa karakterine hayat vererek seyirci karşısına çıkıyor ve merak içerisinde takip ediliyor. Bir süredir ilk sırada yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun Sıla Türkoğlu'nun daha fazla ileti sayısı alması ile 2. sıraya geriledi. 58.300 bileti alarak tahtından olan Su Burcu Yazgı Coşkun bu hafta birinci olamadı. 3. sırada ise 28.800 ileti sayısı ile Lizge Cömert yer aldı ve Elçin Sangu 16.800 adet sayısı ile 4. oldu. Serenay Sarıkaya listenin 5. sırasında yer aldı ve 13.800 ileti sayısı olarak adından söz ettirdi. Afra Saraçoğlu ise 12.600 adet ileti sayısı alarak listenin 6. popüler kadın oyuncusu oldu. Melis Minkari ise listede 7. oldu.