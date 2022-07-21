Sigortalı olarak çalışan vatandaşlara sabah saatlerinde hesaplarına ödemeler, yatmaya başlıyor! 5000 TL ve üzerinde

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için kampanya başlatan Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden haberi yayınladıktan sonra sabah saatlerinde başvuru yapacak olan kişilere düşük faizli krediler vereceğini açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirerek, kredi kullandırılmakta. Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapılmaktadır. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın 1400 üzerinde olması durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılabilecek ve Denizbank'ın bireysel müşteriler için vermiş olduğu n kolay kredi kampanyası ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz.

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak oldukça basit.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden SMS ile yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek sizlere sonuç verecek ve kredi puanınız uygun olması durumunda kredi onayı alabileceksiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 5000 TL ve üzerinde kredi kullanabilmektedirler.

Denizbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek.

Denizbank hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi kullanabilmektedirler. Bankadan hesabınızın olması durumunda, İhtiyaç Kredisi işlemlerinizi yapabileceksiniz. Banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte cep telefonunuza indirdiğiniz, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden hem bankacılık işlemlerinizi yapabilir hemde 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.