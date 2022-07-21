Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, 25 Temmuza kadar 25000 TL gelir belgesiz ödeme alabiliyor.

Bankamatik kartı kullanan kişiler için kampanya başlatan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte 25 Temmuza kadar kredi vereceğini ve vermiş olduğu 25000 TL kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan kişilere düşük faiz oranlarından yararlandıracağını duyurdu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 25 Temmuz'a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte banka kredi puanı uygun olması durumunda 36 ay vadeli alacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli işlem yapabiliyor.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar SMS atabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen bu mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar kredinin nekadar olduğunu, mesajda, görecek ve faiz oranlarını bu şekilde öğrenebileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka kredi puanına göre, faiz oranları uygulanmaktadır. 25000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz. Akbank Direkt uygulaması kullanarak kredi kullanacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve internet bankacılığı üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir.