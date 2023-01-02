Sigortalı olarak çalışan kişilere duyuru! 20 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor, Açıklama şimdi yapıldı (Detaylar)

20 gün içerisinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanyaya katılarak destek kredilerinden faydalanabilir. 20 gün içinde sizlere verilecek olan bu kredi kampanyasında, sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda, Yapı Kredi Bankası düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Bankadan yapacağınız işlemlerde, sizlere düşük faiz oranları ile birlikte sadece 20 gün içerisinde kredi ödemesi verileceği açıklandı. Sadece bireysel müşterilerin katılabileceği bu kampanyalar özellikle emekli olan vatandaşlar içinde geçerli olmaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

50000 TL ye kadar kredi kampanyası duyurusu yapan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda SMS ile internet üzerinden banka ATM'si ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden başvuru alacak.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 50000 TL'ye kadar kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan değerlendirme sonrasında kredi puanı 1300 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, kredi onayı alabilir ve bankadan gelir belgesiz kredi kullanabilmektedir.