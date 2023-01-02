SGK destekli ödemeler başladı, SGK üzerinden verilecek bu ödemeler, Ocak ayının 22sine kadar ödenecek

Sgk destekli olarak uygun faiz oranı ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere kamu bankaları ve bazı özel bankaların devlet destekli olarak kredi vereceği açıklandı. Sgk destekli olarak alabileceğiniz kredi kampanyalarında uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişiler aşağıdaki bankalar üzerinden emekli olması ve uzun süredir sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi kullanabilir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların ilk tercih etmiş olduğu, bankaların başında geliyor. Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemeleri alabilir ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Sgk üzerinden emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları kredi kampanyalarıyla birlikte kredi ödemelerine 36 ay vadeli olarak alabilmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek kişilere ayrıca internet bankacılığı üzerinden de ödeme verilir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, SGK destekli olarak sadece emekli olan vatandaşları kredi vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilirsiniz. Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada nakit kredi kullanacak olan emeklilere 100000 TL'ye kadar ödeme veriyor ve 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank üzerinden de işlem yapacak olan kişileri sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, oniki aylık sigorta geçmişi olması ve emekli olması durumunda emekli maaşı, bu banka üzerinden alınıyor olması gerekmektedir. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini alacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli yüz bin TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi ödemeleri verilir.