Sigortalı Olarak Çalışan Kişilere 40.000 TL Ödenecek, Ay Sonuna Kadar Başvuru Alınacak, Detaylar Belli Oldu. Son dakika olarak Akbank 40.000 TL'ye kadar anında nakit vereceğini duyurdu. 40.000 TL kimlikle kredi başvurusu yaptığınız zaman Akbank sizleri anında onay verecek, bunun için banka şubelerine gitmeniz gerekiyor...

Kredi başvuruları çalışan olan kişilerin en az 3 aylık sigortası olması durumunda ona alacağını ve kredi notunun 1200 ve üzeri olması durumunda onay alacağını söylemeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere değerlendirme yapacak ve bu değerlendirme sonucunda kredinizi onay verecektir.

Akbank üzerinden aldığınız 40.000 TL kredilerde 36 ay vade yapabilir ve ilk taksit ödemeniz de dilerseniz 3 ay erteleme olarak yapabiliyorsunuz. Kredi taksitlerinizi de dilerseniz 3 aydan 3 aya ödeme yöntemi ile kullanmanız mümkündür.

Akbank 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 40.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek buraya kimlik ve gelir belgenizi vermeniz gerekmektedir. Eğer kredi notunuza güveniyorsanız banka sizlere sadece kimliğiniz 40 bin TL krediye aynı gün içerisinde verecektir. Bankalarla sıkıntınız yoksa size yakın olan Akbank şubesine gittiğimizde gişe personelinden veya bireysel müşteri temsilcisinden 40.000 TL için kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınız da banka hemen değerlendirme yapar. Onay alması durumunda şube onayında sizlere bu krediyi kullandırır.

40.000 TL kredi kullanacak kişilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyor. Yapacağınız ödeme tablosunda ilk taksit ödemenizi de 3 ay ertelemeli yapabiliyorsunuz. 2020 yılı Aralık sonuna kadar bu kredi kampanyası devam edecektir.

Akbank 40.000 TL kredi online alınır mı?

40.000 TL kredi kullanmak isteyen müşteriler eğer Akbank müşterisi ise bu kredileri banka şubelerine gitmeden de alabiliyor. Bunun için internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Hesabınıza bağlı bir internet şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Akbank müşterisi olan kişiler 40 bin TL'ye kadar alacaklarını kredilerde onay alırlarsa banka şubelerine gitmeden onay aldıkları limitleri hesaplarını anında atabileceklerdir.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen değerlendirme olur ve aynı sayfada ne kadar onay aldığınız gösterilir. 40.000 TL kredi başvurusu yapan bir kişi eğer 15.000 TL onay alıyorsa ve bu para ona yetmiyorsa banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesini verdikten sonra bu kredi limitini yükseltmeyi deneyebilir.

Ama eğer kredi limiti size yetiyorsa, hemen banka şubesine gitmeden hesabınıza onaylanan kredi limitini atabilirsiniz. 40.000 TL üzerinde de kredi almak istiyorsanız banka şubelerine giderek evraklarını vermeniz gerekiyor.