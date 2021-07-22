18 Yaşından Büyük Olan Herkes Başvuru Yapabilir, Halkbank Duyurdu, Hemen Sonuç Veriliyor

Halkbank üzerinden yapılan son dakika duyurusu ile birlikte on sekiz yaşından büyük olan ve TC vatandaşı olan kişiler bu bankanın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabileceklerdir. On sekiz yaşından büyük olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istedikleri zaman, Halkbank'ın uygulamış olduğu düşük faiz oranları ile kullandırılan ihtiyaç kredilerine başvuru yapabilirler.

Son zamanlarda oldukça merak edilen bu konuda emekli kredileri gibi 18 yaşından büyük olan kişilere de banka kendi resmi internet sitesi üzerinden kampanyalar yapacağını açıkladı. Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, özellikle banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bu işlemleri yaparak, on sekiz yaşından büyük olması durumunda hemen kredi kullanabileceklerdir. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın uygulamış olduğu politikaları, bankanın resmi internet sitesinden de öğrenebilirler.

Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir?

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız şartı vardır, Banka bu kredilerde olumlu işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak kredi siciline bakacaktır. Banka kredi sicili ve banka kredi notu uygun olan müşteriler sigortalı olarak bir işyerlerinde çalışıyorsa ve bu sigortalılık durumunun en az 6 aydır aynı işyerinde oluyor olması durumunda kredilerin hemen kullanabileceklerdir. Halkbank üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman bu belirtilen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen sizlere sonuç verilecek ve sonucunuza göre de hemen kredinizi kullanabileceksiniz.

Kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Halkbank üzerinden banka kredi politikalarına uygun olduğunu düşünen kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduğunuz zaman yazmış olduğunuz cep telefonu numarasına sizin kredi sonucunuz gelecek ve bu kredi sonucuna göre, ne kadar kredi onayı aldığınızı mesajda, göreceksiniz.

Banka ayrıca banka hesabı olan kişilere de internet bankacılığı üzerinden kredi imkanı sağlıyor. Halkbank, hesabınız varsa, internet bankacılığı şifresi alarak, Halkbank kredi başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve on sekiz yaşından büyük olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için en fazla yüz bin TL'ye kadar bankaya gelir, belgeli ve kimlikli olarak kredi işlemleri yapılacak. Kredi başvurularıyla ilgili detaylı bilgileri, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da öğrenebilirsiniz.