Sigortalı olarak çalışan kişiler, Akbank üzerinden 60.000 TL Ödeme almaya başladı! Son Dakika Banka Açıklaması Geldi

Akbank yeni yaptığı kampanyada kredi almak isteyen ve son iş yerinde en az 3 aydır sigortalı olarak çalışan kişilere, 60000 TL kredi vereceğini açıkladı. Banka şartlarına uygun olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen alacaklardır. 60.000 TL kredi almak isteyenler, banka kredi şartların uygun olması durumunda, en yakın banka şubesine de giderek işlem yapabileceklerdir.

Akbank genel müdürlüğü tarafından yapılan bu duyuruda, kredi almak isteyenler için son dakika işlemleri için duyuru yapıldı. Bu ay sonuna kadar alacağınız ihtiyaç kredisinde, bireysel müşteri olmanız durumunda 60.000 TL'ye kadar kredi almak istemektedir.

60.000 TL kredi almak için başvuru yapmak isteyenler nasıl işlem yapacaklarını araştırmaktadırlar. 60000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişilere, banka hemen onaylı kredi imkanı sunmaktadır. Bunun içinde kendi kredi politikalarını ön plana çıkarır. Kredi notu uygun olan kişiler, 60 bin TL kredi için gelir belgesiz kredi alabileceklerdir.

Akbank kredi başvurusu...

Akbank birden fazla kredi başvuru yöntemi ile karşımıza çıkıyor. Banka kredi notu uygun olan kişilere hemen ödeme veriyor. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, şu yöntemleri kullanabilir.

Akbank kredi başvurusu için SMS atmak: Başvuru için bankanın SMS kredi servis numarası olan 44 25 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bunun için atılacak mesaj: Kredi TC KİMLİK yazarak 44 25 numarasına göndermektedir.

Akbank müşterisi olan kişiler, direkt uygulamasından kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredi hemen hesaba yatabilir, kredi onayı aldığınızda da bankaya gitmenize gerek kalmaz.

AKbank müşteri hizmetleri numarası 444 25 25 numarasından başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde kredinizi hemen ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.

Akbank banka şubelerinden ve Akbank ATM'si üzerinden de kredi başvurusu alıyor.

Akbank.com.tr adresine giriş yaparak burdan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup kredi alabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu yöntemler ile başvuru yapabilir ve 60 bin TL kredi kullanmaları durumunda da bankaya gitmeden hemen hesaplarına ödeme alabilirler. Bu işlem için banka müşterisi olmanız ve banka hesabınız üzerinden internet şifresi almanız gerekmektedir.