Emekliye 3000 TL Ödeme Haberi 23.30'da Geldi

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 3000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, hızlı bir şekilde bankalar üzerinden internet bankacılığı uygulamasını kullanarak, kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden 3000 TL'ye kadar sizlere artı para verecek olan bankalar üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit başvurusunda bulunabileceksiniz. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden sadece kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak kendi emekli maaş hesabınızda 3000 TL artı para yüklemeniz gerekiyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 3000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hemen hesapları bulunduğu bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden almanız durumunda sadece kredili mevduat hesabı başvurusu değil, kredi kartı ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ve 750 TL emekli promosyon alma imkanımızda bulunmaktadır.

Denizbank

Denizbank üzerinden artı para alacak olan vatandaşlar, kurtaran hesap adında bir başvuru yapması gerekiyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ve cep telefonunuz üzerinden SMS ile istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Kurtaran, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında hesabınıza onay almanız durumunda artı para yüklenmektedir. 3000 TL artı para imkanından faydalanacak olan vatandaşlar, 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans olarakta bu parayı geri ödemesini yapabilmektedir.

Akbank

Akbank müşterisi olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 3000 TL ödeme alabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilecek ve onaylanan tutarı, kendi hesabınıza artı para olarak yaptırabileceksiniz. 444 25 25 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak da başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.