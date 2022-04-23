Sigortalı Çalışan Vatandaşlara Kimlik Numarasına Göre 32.000 TL Ödeme İmkânı! Sigortalı çalışan vatandaşlara kimlik numarasına göre 32 bin TL ödeme imkânı sunulacak. Son dakika kampanyasına ait detaylar…

Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışan bireylere T.C. kimlik numaralarına göre 32 bin TL ödeme yapılacak. Acil ihtiyaç hissedilmesi durumunda kimlik numaralarına göre 32 bin TL ye kadar ödemeden faydalanacak vatandaşlar, Garanti Bankası ile İş Bankası üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru yapılması halinde 36 ay vadeli gelir belgesine gerek duyulmadan kredi imkânın faydalanabilecek.

Her iki banka üzerinden başlatılan kampanyanda kredi kullanmak isteyen vatandaşların, sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmaları gerekiyor. Çalışılacak süre ise en az 3 aydır. Bu şartın sağlanmasının yanı sıra banka kredi notunun da 1300 ve üzerinde olması da gerekir. Bu şartlar sağlandığında kredi onayı rahatlıkla alınabilir. Şayet nakit ihtiyacınız var ise Garanti Bankası ile İşbank üzerinden başlatılan kampanya ya katılım sağlayabilirler. 36 aylık ödemler ile verilecek olan kredide kredi puanına göre faiz oranı kullanılıyor.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışan vatandaşlar, tercih edeceği banka üzerinden başvurusunu yapabilir. Başvuru için birden fazla yöntem mevcut. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek başvuruda bulunabilirler. Kredi sonucu 5 dakika gibi kısa sürede belli oluyor. Gelir belgesine gerek kalmadan kredi tutarı hesaplara anında aktarılır.

Garanti Bankası ve İşbank müşterileri, bu krediden faydalanmak istediklerinde, her iki bankanın resmi internet sitesini kullanabilirler. İnternet bankacılığı kullanılarak başvuruların gerçekleştirebilirler. Garanti Bankası’nın mobil uygulaması kullanılmasının yanı sıra İş Bankası’nın mobil bankası da kullanılabilir. Her iki uygulama ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir. Banka şubelerine gidilmeden zamandan tasarruf edilerek hesapları aracılığı ile ödeme alabilirler.

Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların dışında, emekli olan vatandaşlar için de aynı kredi söz konusudur. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını bu bankalardan birinden almaları durumunda ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. İster çalışan vatandaş olsun, isterse emekli maaşını bu bankalardan alın emekliler olsun, ihtiyaç halinde gerekli başvurularını yaparak imkândan faydalanabilirler.