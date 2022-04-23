KYK Burs Taahhütname Onayı Nedir, Nasıl Yapılır?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile beraber KYK burs ve kredi taahhütname onayı ile alakalı ayrıntıları üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini almaya başladı. Burs başvurusu kabul edilen üniversite öğrencilerinin yapmış oldukları iş ve işlemlerinin tamamlanabilmesi açısından taahhütname işlemini yapmaları gerekir. KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? İşte KYK burs Taahhütname işlemi bilgileri ve çok daha fazlası haberimizde..

KYK burs ve kredi almaya hak kazanmış bütün üniversite öğrencilerinin yapmaları zorunlu olan KYK burs ve kredi taahhütname onayı ile alakalı ayrıntıları öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Burs ya da kredi almaya hak kazanmış öğrencilerin belirtilmiş tarihler arasında e-devlet uygulaması üzerinden burs ve kredi onay işlemi ekranında yer almakta olan 'Taahhütname onayı' işlemini yerine getirmeleri gerekir.

KYK Burs ve Kredi Taahhütname Onayı

Yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredileri alabilmeleri açısından e-devlet uygulaması üzerinden taahhütname onayı vermeleri gerekir. taahhütname onaylanan öğrencilere ise ilgili ay içerisinde ödeme işlemleri yapılıyor. Taahhütname onayı verilmeyen öğrencilere burs ya da Kredi ödenmeyecek olup diğer taraftan bildirim yapılmayacaktır kendilerine.

KYK Bursa Kredi Taahhütnamesi Nasıl Yapılır?

Değerlendirme neticesinde burs ya da kredi tahsisi gerçekleştirilen yükseköğrenim öğrencileri internet adresi üzerinden ilan edilmektedir. Burs ya da Kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde bulunan öğrenciler ise taahhütnamelerini internet adresi üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile beraber 18 yaşından küçük öğrencileri ise taahhütnamelerini internet adresi üzerinden bakanlık linkini ulaşarak anne ya da babanın e-devlet şifresi ile veli onayının verilmesi ile beraber e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne babası olmayan öğrenciler ise anne ya da babalara şayet her ikisi de olmaması durumunda vasi ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl müdürlüklerinden herhangi birine kimlik ya da vasi kararı ile beraber gitmek suretiyle Taahhütname onayı alabilirler