Sigorta girişi olan vatandaşlara müjde geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli meslek grupları açıklandı. Gruplara dâhilinde erken emekli olma fırsatı bazı alanlarda sunuldu. Günlük yaşamın iş koşturması arasında pek çok vatandaş bir yandan geleceğe dair emekli olma ve bu konuda plan yapma eğilimindedir. İş hayatı boyunca sarf edilen çabaların neticesinde pek çok insan emeklilik hayalleri kuruyor. Bu doğrultuda kamu kurumu tarafından yapılan açıklama doğrultusundan belirli meslek gruplarının daha erken emekli olma şansı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumundan Gelen Sevindirici Erken Emeklilik Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre pek çok vatandaşın dikkatini çekecek ve özellikle sigortalı çalışanların ilgisini çekecek bir erken emeklilik haberi duyuruldu. Bazı meslek grupları dâhilinde belirli meslek gruplarına mensup olan ve istihdam edilmiş ülke vatandaşlarına erken emekli olma şansı sunuldu.

Bazı meslek gruplarından hayati tehlike olduğu için yıpranma payı bulunuyor. Bu sebepten dolayı da erken emeklilik fırsatı sunuldu. Bu şekilde bu meslek grupları içinde bulunan kişilerin sigortalık sürelerini ekleme yapılacağı da duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu genel olarak bu tarz meslek gruplarını ayırt ettiği için sigortalı olarak çalışan ve belirli meslek grupları dâhilinde olan kişiler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir. Erken emekli olduktan sonra kişiler hayati tehlike ve yıpranma payı olan durumlardan faydalanmış oluyor. Böyle bir durumda ise bu meslek gruplarının Hangi alanlar ve sektörler olduğu ve aynı zamanda emeklilik için herhangi bir yere başvuru yapıp yapılmadığı merak konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Yayınladığı Erken Emeklilik Fırsatından Kimler Faydalanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda belirli meslek grupları netleşmiştir. Bu meslek gruplarının yıpranma payı ve hayati tehlikesi söz konusu olduğu için erken emeklilik fırsatı sunuldu.

Açıklanan sektörler, denizcilik, maden, dönüm fabrikası sektörü, asit üretimi yapan fabrikalar, civa üretimi yapan fabrikalar, itfaiyecilik hizmetleri, sağlık sektörü, meclis çalışanları, basın ve yayın sektörü, kolluk kuvvetleri, termik santral sektörü, cam demir ve çelik fabrikalarıdır. Bu sektörlerin her biri yıpranma payının fazla olduğu ve hayati tehlikesi bulunan sektörler olarak kabul edildiği için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından erken emeklilik imkânı sunuldu. Sektörler içerisinde çalışan herkes belirli bir yaşa geldiğinde daha rahat ve kolay şekilde emekli olabiliyor. Erken emekli olma hakkından yararlanmak için bu sektörlerden herhangi birinde sigortalı olarak çalışıyor olmak gereklidir.

Erken Emeklilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Hayatı tehlikesi ve yıpranma payı olan sektörlerde erken emekli olmak için herhangi bir yere başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Bu yüzden de belirli bir yaşa gelindiğinde bu sektörler arasında çalışan kişilerden herhangi biri erken yaşta emekli olma hakkına sahiptir. Kişilerin istihdam edildikleri meslek grupları SGK’ya bildirildiği için SGK tarafından bu durum kendiliğinden hesaplanır. Başvuru yapmaya gerek kalmadan günü geldiğinde emekli olma fırsatı bulunuyor.

Sosyal güvenlik kurumunun yaptığı açıklamalar doğrultusundan belirli meslek gruplarında erken emeklilik imkânı fırsatı sunuldu. Bu fırsatlar gereğince Bu meslek gruplarında olan insanlar daha erken bir şekilde emekli olarak yıpranma payından faydalanmış oluyor. Yıpranma payı ve hayati tehlikesi olduğu düşünülen meslek grupları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından net şekilde açıklandı. Açıklanan bu durumlar doğrultusundan Bu meslek gruplarına dahil olan herkes kolaylıkla bu erken emeklilik avantajından faydalanabiliyor.