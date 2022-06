Asgari Ücret zammıyla ilgili sürpriz var! Her yıl 4 kere

Asgari ücrete ara farkla ilgili yani zamla ilgili haberler gelmeye devam ediyor enflasyon oranının artmasıyla yani %70 i aşmasıyla birlikte asgari ücrete zam beklentisi doğmuştu. Milyonlarca çalışan asgari ücrete verilen zam ile ilgili haberi bekliyor. Maaş artışlarında oluyor ve maaş artışlarına ilişkin açıklamalar üst üste yapılmakta. Ve son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ ın konuyla ilgili konuşması milyonlarca asgari ücretli çalışanı bir hayli heyecanlandırdı. Öte taraftan asgari ücrete zamla ilgili disk üyelerinden dikkat çeken öneri verildi. Asgari ücretle çalışanların son dakika merak ettiği zam haberi ile ilgili gelişme yaşandı.

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında maaşlarına gelecek zam oranları büyük ölçüde belli oldu. Bütün memurların ve emeklilerin gözleri asgari ücret zammına çevrildi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de yani yılbaşında dese de düzenlediği ihracatın şampiyonları ödül töreninde Türkiye ekonomi programını tüm kararlılığımızla uygulayacağız dedi.

Temmuz ayında enflasyon farkıyla Ocak ayında yapılacak düzenlemelerle her kesimdeki çalışanlarımızı rahatlatacak dedi. 2023 Şubat ve Mart ayından itibaren bu sorunları geride bırakacaklarını söyledi. Mecburi sebeplerden dolayı bu tarihin yılbaşı sonrasına kaymasına neden olmuştur. Dedi Erdoğan’ ın bu basın açıklamaları milyonarlarca çalışanı yeniden heyecanlandırdı.

Asgari ücretle ilgili son açıklama işçi sendikaları federasyonu disk üyelerinden geldi. Disk üyeleri asgari ücrete yılda 4 kez zam yapılması gerektiğini ifade etti. Temmuz’da asgari ücrete ek zam gelecek mi diye detaylar var.

Disk Asgari Ücretin Arttırılmasını Talep Etti

İstanbul’da Devrimci işçi sendikaları konfederasyonu disk üyeleri zamların durdurulması ve asgari ücrete de zam yapacağını söyledi. Çerkezoğlu zamların durdurulması gerektiğinin ve maaşların artırılmasını istedi. Ayrıca taşeron işçiliğinin de kaldırılmasını söyledi ve kadro verilmesini istedi gruptakiler basın açıklamasının ardından dağıldılar.

Başkan Erdoğan’dan Asgari Ücret Hakkındaki Açıklama



Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek şekildeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti;

Bu konuşmada Temmuz ayında enflasyon farkı vericez dedi. Yeni düzenlemeler getireceğiz ve enflasyonun geçtiğimiz Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımızdaki kamburdan kurtulacağımızı 2023 Şubat Mart aylarından itibaren artık bu büyük sorunları da önemli ölçüde geride bırakacağız diye konuştu. Erdoğan kararımızdan asla vazgeçmeyeceklerini söylerken şu şekilde de bilgi verdi. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız bizi onlar tökezleyemez dedi.

Anket Çalışmaları Devam Ediyor

Şimdilik senede bir kez belirlediğimiz ve asgari ücretle ilgi belli bir tespit komisyonumuz var. İşçi ve işveren ve kamu tarafından oluşmaktadır.

Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu şuan anket çalışması da yapıyoruz yaşlılar engeliler talep edebilirler.

Enflasyon karşısında sabit gelirliyi ezdirmemek hakkını savunabilmek gelirlerini daha arttırıcı bir takım tedbirler almakta hükümetin işi bu konuda da sırayla hepsi geliyor dedi.

Şuan ki Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari ücrete her sene normalde biliyoruz ki zam yapılır. Aralık ayında alırız ocakta alırız Temmuz zammından yararlanırız. Ayrıca işçi de toplu sözleşmelerinde memurlar memur emeklileri de Ocakla Temmuz’ da yararlanır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan duyurdu enflasyon farkı verilecek ve zamları bir nebze karşılar. Ama şartlar çok ağır her şey çok yüksek fiyatta insan ister ki hiçbir şeye zam gelmesin. Maaşlarda zamlanmasın öyle kalsın ama maalesef her şey iki katına çıkıyor. Maaşlarla karşılamak zor oluyor ve maaşlarda yetmiyor.