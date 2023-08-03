Temmuz ayı itibarıyla bazı sigara grupları için 5 TL tutarında zam uygulandı. Bu zam, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Ağustos ayında da sigara fiyatlarına zam geleceği konuşuluyordu. Sigara fiyatları, Ağustos ayı itibarıyla artacak mı?

Sigara, zararlı bir alışkanlık olsa da tiryakiler, bu kötü alışkanlıktan vazgeçmeyi başaramıyor. Sigara son derece zararlı bir alışkanlık olarak biliniyor. Bu zararlı alışkanlık, bütçeye de ciddi anamda zarar veriyor. Sigara içenler, en ucuz olan markaları merak ediyor. Pek çok kişi, sigara yerine tütün kullanmayı tercih ediyor. Böylece daha hesaplı bir tüketim mümkün oluyor.

TÜTÜNE 10 TL ZAM GELDİ

Çıkan haberlere göre bir markanın tütününe 10 TL tutarında zam yapıldı. Zamlı fiyatın 2 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olması bekleniyor. Sigara fiyatlarına şu ana kadar bir zam yapılmadı.

Temmuz ayında yapılan zamdan sonra fiyatlar, 41-48 TL arasında seyrediyor. Güncel en düşük sigara fiyatı 41 TL olarak belirtiliyor. En pahalı sigara fiyatı ise 48 TL olarak belirlendi.

ZAMLAR, PEK ÇOK ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Zamlar, pek çok alanda etkili oluyor. Sadece sigara değil gıda ürünleri, içecekler gibi farklı kategorilerdeki ürünlerin fiyatları da sürekli artıyor.

Zamlar nedeniyle vatandaşların geçinmesi daha da zor oluyor.

SİGARA HEM SAĞLIĞA HEM DE CEBE ZARARLI

Sigara hem sağlık hem de bütçe açısından zararlı oluyor. Sigara, bağımlılık yaratan bir alışkanlık olarak biliniyor. Bunun yanı sıra sigaranın içerisinde bulunan maddeler, sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Sigara, kalp krizi ve kanser riskini artırıyor.

Sigara içenlerin bağışıklık sistemi zarar görüyor. Bu nedenle hastalıklara daha yatkın hale geliyorlar. Bu nedenle uzmanlar, sigara içenlerin bir an evvel bu zararlı alışkanlıktan vazgeçmesini öneriyor. Sigaranın artan fiyatı, bütçeye de zarar veriyor.