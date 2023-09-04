Markasına göre değişen güncel sigara fiyatları yıl içinde uygulanan 10 TL'lik zam ile beraber 41 TL'ye ulaştı. En ucuz sigaranın 40 TL'yi gördüğü bu dönemde Eylül ayı itibariyle yeniden zam uygulanmasına karar verildi. Eylül ayı sigara zammı ile beraber fiyat listeleri de güncellendi. En ucuz ve en pahalı sigara arasındaki fark günden güne yükseldi.

SİGARA ZAMMI KAÇ TL OLDU?

Piyasada bu sabah saatlerinde paylaşılan sigara zammı 4 Eylül tarihi itibariyle yeniden fiyatları arşa çıkardı. En ucuz sigaranın 50 TL'ye dayandığı bugünlerde bir sigara grubuna yönelik zam yapıldığı söyleniyor. Konuyla ilgili henüz zammın hangi grupta etkili olacağı bilinmiyor. 4 Eylül Pazartesi günü sigara 5 TL zamlandı. Sigaraya uygulanan 5 TL'lik zam sonrası en ucuz paket 47 TL ile 55 TL arasında değişiyor.

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Türkiye Tekel Bayileri platformu başkanı Özgür Aybaş Pazartesi günü itibariyle geçerli sigara fiyatlarının paket başına 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan son zamla beraber 50 TL'lik bir paket sigaranın 40 TL'si vergilerden oluştu. Özgür Aybaş konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderide yeni zammın lojistik ve maliyet zammı olduğu ifadesine dikkat çekti.

YILBAŞINDAN BERİ SİGARA 17 TL ZAMLANDI!

Yeni yıl ile birlikte en ucuz sigara 30 TL oldu. Aradan tam 9 ay geçti ve en ucuz sigara tam 17 TL birden zamlandı. Vergi uzmanı Dr.Ozan Bingöl sigara zammı sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu: “50 TL’lik sigaranın 40-42.5 TL’si vergiden oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle bir paket sigaradaki 20 dalın 17 dalı vergidir.”