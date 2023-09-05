5 Eylül Salı günü itibariyle sigara fiyatları yeniden güncellendi. Haziran ve Temmuz aylarında peş peşe yapılan tütün ürün zammı sonrası Eylül ayında yeni bir zam haberi daha geldi. Sigaraya 5 TL zam uygulandı. En ucuz ve en yüksek sigara fiyatları arasındaki fark gittikçe arttı.

Sosyal medyada paylaşılan ve haber kaynaklarından aktarılan son bilgiye göre iki farklı ürün grubuna yönelik 5 TL zam geldi. Son zammını ardından markalara göre değişmekle beraber en ucuz sigara 46 TL'ye ulaştı. Bu fiyat 55 TL'ye kadar çıkabiliyor.

EN UCUZ VE EN YÜKSEK SİGARA KAÇ TL OLDU?

Dün (4 Eylül Pazartesi) paylaşılan sigara zammı sonrası bugün listeler yeniden şekillendi. Özgür Aybaş “Şu hale bak rezalet” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammını detaylarını duyurdu. Özgür Aybaşın paylaşmış olduğu listede en ucuz sigaralar 46 TL'den başlıyor ve 85 TL'ye kadar ulaşıyordu.

5 EYLÜL SALI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

5 Eylül Salı günü güncel sigara fiyat listesi ucuzdan pahalıya doğru aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-LD 46 TL

-LD Slims 46 TL

-Monte Carlo 46 TL

-Monte Carlo Slender 46 TL

-Camel Slender 46 TL

-Camel Deep Blue 46 TL

-Camel Black and White 47 TL

-Winston Slender 48 TL

-Winston Dark Blue ve Deep Blue 48 TL

-Camel Yellow ve Brown 48 TL

-Winston 49 TL

-Winston Slims 50 TL

-Winston Xsence 51 TL

-Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün ürünü 85 TL