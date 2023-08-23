Sigara içmek, en zararlı alışkanlıklar arasında bulunuyor. Sigaranın içerisinde pek çok zararlı madde var. Bu nedenle sigara içenler, çeşitli hastalıklara daha kolay yakalanıyor. Sigaranın sadece sağlığa değil bütçeye de zarara bulunuyor.

Farklı markalar, sigaraları farklı fiyatlardan satışa sunuyor. Son zamanlarda sigara fiyatlarına sık sık zam yapılıyor. Bu nedenle sigara tiryakilerinin masrafı katlanarak artıyor. Sigara içenlere yeni bir zam haberi verildi. Buna göre bazı markaların sigara fiyatları yükselecek. Sigara içen kişiler, bu zamlardan dolayı sigarayı bırakmayı deniyor. Başarılı olanlar hem tasarruf sağlıyor hem de sağlığını koruyor.

SİGARAYA YÜKSEK ORANDA ZAM GELECEK

Son gelen haberlere göre sigaraya yüksek oranda zam yapılacağı duyuruldu. Son yapılan zamlarla beraber en pahalı sigara fiyatı 50 TL oldu. Türkiye tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamaya göre Pazartesi gününden itibaren sigara fiyatları, ciddi anlamda artabilir.

JTI, BAT ve Philip Morris fiyatlarının ciddi tutarda artacağı ifade edildi. Zam konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılacak zam tutarının 9 TL olacağı düşünülüyor.

SİGARANIN ZARARLARI

Sigaranın sağlık açısından pek çok zararı bulunuyor. Sigara, ortamlardaki hava kalitesini de bozar. Sigara içilen evlerde ağır bir koku oluşur. Sigaranın diğer zararları şu şekilde sıralanabilir:

- Ciltte kararma meydana gelebilir.

- Dişlerde kötü bir görüntü oluşmasına yol açar.

- Tat almada azalma yaşanabilir.

- Kalp krizi riski artar. Damarlarda tıkanıklık söz konusu olabilir.

- Beyin felci ve bunama riski artar.

- Koku alma duyusunda azalma meydana gelebilir.

- Akciğer kanseri riski artar.

- Mide ve yemek borusunda kanama olabilir.

- İktidarsızlık, ereksiyonda azalma gibi sorunlar ortaya çıkar.

- Eller ve parmaklar sararabilir.

- Stres, yorgunluk hali, performans düşüklüğü gerçekleşebilir.

- Hamileliğinde sigara içenlerin bebeklerinde zekâ geriliği olabilir.

Uzmanlar, bu risklerle karşılaşmak istemeyenlerin, bir an evvel sigarayı bırakması gerektiğini belirtiyor.