Sıfır Puanı Olanların Son Dakika Müjdesi Geldi, Bankalardan Artık Kredi Alabileceksiniz

Son dakika olarak yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Sıfır puanı olan kişiler, kredi kullanabilecekler. Bankalar kredi politikalarını kendi internet sitelerinden duyurdu. Ortak karar vererek, 25 bin TL'ye kadar işlem yapılacak İşte detaylar...

Banka kredi notu 0 olan kişilerin ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için bankalardan sigortalı olarak çalışma belgelerini göstermeleri gerekiyor. Kredi notu sıfır olan kişilerin ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa en az 3 aylık bir sigorta geçmişinin olması ve çalışıyor olması gerekiyor. Eğer bir iş yerinde çalışmıyorsanız veya ev hanımıysanız ilk olarak kredi kartı almanızı deneyiniz. Kredi kartı aldıktan sonra düzenli ödemeler yaparak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Eğer kredi notu Sıfır ve bir iş yerinde çalışıyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak 25000 TL kullanabilirsiniz.

İş Bankası 25000 TL kredi başvurusu

0 kredi puanı olan ve en az 3 aylık sigortası olan kişilerin İş Bankası üzerinden 1.50 faiz oranları ile birlikte 25000 TL kredi kullanabileceklerini söyleyebiliriz. Banka 3 ay ertelemeli olarak ve 36 ay vadeye kadar sizlere bu kredi için destek verecektir. Aylık ödemeniz 949 TL olacak olan bu krediler de 36 ay vadeye kadar ödeme yaparsanız toplamda 34 316 tl geri ödeme yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden veya SMS atarak kredi başvurusu yaparsanız kredi notunuz sıfır olduğu için onay alamazsınız.

ING Bank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

0 kredi puanı olan kişilerin ayrıca onay alabilecekleri bankalardan bir tanesi ING Bank olmaktadır. 1.49 faiz oranı ile birlikte sizlere 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vade ile kredi verilmektedir. 25000 TL kredi kullandığınızda aylık ödemeniz 1009 TL olacaktır. Kredi ödemelerinizi aylık olarak yaptıktan sonra kredi notunuz düzelecek ve daha yüksek limitlerde de istediğiniz bankadan kredi kullanabileceksiniz. ING Bank üzerinden ayrıca Bonus özellikli kredi kartı başvurusu yaparak bu kredi kartına da alabilirsiniz.

Şekerbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

0 puanı olan kişilere kredi veren bankalar dan bir tanesi de Şekerbank'tır. Şekerbank hem çalışan hem de emekli olan kişileri 25000 TL kredi veriyor. Özellikle emekli olan kişiler kredi notu sıfır olması durumunda onay alamıyorsa Şekerbank şubelerine maaş taşıması yaptıktan sonra 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir. Şekerbank en az 5 aylık sigorta olmasını isteyecektir.

1.69 faiz oranları ile birlikte sizlere aylık ödemesi 985 TL olan bir kredi imkanı sunar. Sizlerde bu krediyi kullanarak bankadan ihtiyacınızı giderebilirsiniz. 25000 TL kredi alacak olan kişiler banka şubelerine giderek kredi başvuru formu doldurup başvuru yapabiliyor. Başvuru sonrasında banka sizleri hemen sonucu verecektir. Kredi onayı alan kişiler ayrıca bankadan kredi kartı başvurusu yaparak hem kredi hem de kredi kartı alabilmektedir. Şekerbank üzerinden ayrıca sıfır puanı olan kişiler ipotekli kredi de alabilmektedir. İpotek karşılığında 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.