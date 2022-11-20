Sıfır otomobil alacaklar dikkat! ÖTV matrah düzenlemesiyle indirim geldi! Vatandaşın aklı çıktı

ÖTV matrah düzenlemesiyle indirim geldi. Sıfır otomobil alacaklar dikkat!

ÖTV matrah düzenlemesinin 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği, bizzat hazinede maliye bakanı Nureddin Nebati bağlamında bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Otomotiv Yetki sahibi Satıcıları Derneği (OYDER) başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki idare kurulu üyelerinin katılım sağladıkları görüşmede piyasaya yönelik bilgi alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlenmesini de gündemine taşıdı.

ÖTV matrah indirimi yapılırsa Aralık'ta fiyatlar Ekim seviyesine gelir

Kasım ayında modellere ortalama %5 ila 10 arasında zam yapıldığı düşünülürse, matrah güncellemesiyle Aralık'ta fiyatlar Ekim seviyesine gelir gibi.

Bugün %80’lik ÖTV diliminde yer alan 500 bin TL’lik aracın fiyatı;

📌 %70’lik dilimde 472 bin, YÜZDE 5.6 indirim

📌%60’lık dilimde 444 bin, YÜZDE 12 indirim)

📌%50’lik ÖTV dilimde 415 bin TL olur. YÜZDE 17 indirim

Şu anda sıfır kilometre otomobil piyasasında bir otomobil alabilmek isteyenler 1-2 model haricinde yüzde 80 ÖTV ödemek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da yüksek bir maliyete sebep oluyor. ÖTV matrah dilimlerinde güncellemeyi hem vatandaşlar hem de otomobil sektörü istiyor.

ÖTV ödemeden otomobil fiyatları

Renault Clio modelini satın alabilmek isteyen vatandaşlar 2022 yılının Kasım ayında bu modeli satın alabilmek için 438 bin TL ödemek mecburiyetinde kalırken ÖTV'siz otomobil alma olanağı olsaydı bu aracın fiyatı 206 bin 214 TL'ye inecekti.

Dacia Duster ÖTV'siz araç satış fiyatı 240 bin TL'dir. Vergiler ÖTV-KDV eklenince satış fiyatı 509 bin 900 liraya geliyor.

Opel Corsa modelinin ÖTV ödemeden yeni satış fiyatı 235 bin 357 TL olarak hesaplanırken ÖTV + KDV hesaplaması sonrası satış fiyatı ise 499 bin 900 TL'ye çıkıyor.

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