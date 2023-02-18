Sıfır faizli Honda Civic hayal değil gerçek! Herkes artık alabilecek 

Herkes artık alabilecek. Sıfır faizli Honda Civic hayal değil gerçek! Sportif tasarım özelliği ile dikkat çeken Sıfır faizli Honda Civic, bundan sonra herkes tarafından kolayca satın alınabilecek bir araç haline dönüşecek. Honda Civic tarafından şaşırtan bir indirim geldi. Buna göre araç sahibi olmak isteyenler Honda Civic tarafından başlatılan özel kampanyadan da sorunsuz şekilde yararlanma fırsatına sahip olmaya başlayacak.

Havalı kampanyaları ile araç piyasasını tozu dumana katmaya gelecek Honda Civic, 942.000 TL den başlayan özel fiyatıyla bundan sonra sıfır faizli araç satın almanın da en kolay yolunu sunmaya devam edecek. Bu sayede herhangi bir sorun yaşamadan sıfır faizli şekilde markalı bir araç satın alma hayalinizi de sorunsuz şekilde gerçekleştirmeye başlamış olacaksınız.

Honda Civic Sedan 2023 Şubat Ayı Güncel Sıfır Araç Fiyat Listesi

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Premium CVT Otomatik 942.000

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik 1.033.000

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik 1.118.500

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik 1.013.000

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik 1.106.500

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