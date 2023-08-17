Evlenmek isteyen çiftler, artan pahalılık nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kalıyor. Evlenmek isteyenlerin alması gereken mobilyalar, beyaz eşyalar ve diğer gereçler; yüksek fiyatlardan satılıyor. Çiftler, ihtiyaçlarını mümkün mertebe kısarak evlenmeye çalışıyor. Evlenecek çiftlerin ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu yollardan biri banka kredileridir. Ancak banka kredilerinin faiz oranları yüksek olduğu için geri ödemesi zor olabilir.

Devlet, aile kurumunu desteklemek için faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 150 bin TL kredi, yeni evlenecek çiftlere faizsiz olarak verilecek. Böylece yeni evli çiftler, ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 48 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda evlilik kredisi verileceğini müjdeledi. Bu kredinin tutarı 150 bin TL olarak açıklandı. Bu kredinin vade süresi ise 48 ay olarak açıklandı.

Faizsiz olarak verilecek kredinin geri ödemeleri, 2 yıl sonra başlayacak. Böylece çiftler, evlenir evlenmez borç telaşına düşmeyecek.

KREDİ, AİLE VE GENÇLİK BANKASI ÜZERİNDEN VERİLECEK

Faizsiz evlilik kredisinin, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verileceği duyuruldu. Krediden yararlanmak isteyen çiftlerin yakın bir tarihte evlenmiş olması gerekiyor. Krediye başvuracak çiftlerden yaş şartı da istenecek. Çiftlerin 18-30 yaş arasında olması gerekiyor.

Aile ve Gençlik Bankası, dijital banka olarak kurulacak. Bu nedenle başvurular, online olarak kolayca yapılacak. Başvuru sırasında kimlik fotokopisi, evlilik belgesi gibi belgeler talep edilecek. Gerekli şartları sağlayan çiftler, krediden kolayca yararlanacak. Bu sayede evlilik sürecinde ortaya çıkan masraflar, kolay bir şekilde karşılanacak.

Evlilik kredisinin yanı sıra ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik farklı yardımların da yapılması bekleniyor. Yeni sosyal yardımların gelir kaynağını Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı oluşturacak. Bu sayede elde edilen gelir, tüm topluma eşit şekilde dağıtılacak.