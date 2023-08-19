Türkiye’de araç almak, her geçen gün daha zor hale geliyor. Araç almak isteyenlerin yüksek tutarları gözden çıkarması gerekiyor. Ancak bankaların sunduğu avantajlı krediler sayesinde araç alma süreci, daha kolay hale getirilebilir. Araç almak isteyenler, uygun faizle kredi veren bankaları araştırıyor. Bazı bankalar, sundukları avantajlı kredi seçenekleri ile araç almayı kolaylaştırıyor.

Bankalar, aracın kasko değerine göre değişen tutarlarda kredi verir. Vade süreleri de çekilen kredi tutarına göre değişiklik gösterir. Araç almak isteyenler için en uygun kredi seçeneği Kuveyt Türk tarafından duyuruldu. Banka, düşük faizle 250 bin TL tutarında kredi vereceğini duyurdu.

250 BİN TL, 48 AY VADEYLE VERİLECEK

Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamaya göre 250 bin TL kredinin 48 ay vadeyle verileceği duyuruldu. Banka, faiz oranını %3,29 olarak açıkladı. Aylık taksit tutarını ise 12 bin 346 bin TL olarak belirledi. Kuveyt Türk, finansman oranını kasko değerine göre belirliyor. Buna göre kasko değerine göre kredi tutarları şu şekilde:

Kasko değeri 400 bin TL’ye kadar olan araçlara %70 finansman desteği veriliyor.

400.001 - 800.000 TL aralığında kasko değeri olan araçlara %50 finansman desteği sunuluyor.

800.001 - 1.200.000 TL arası kasko değeri olan araçlar için ödeme tutarı %30 oranındadır.

1.200.001 - 2.000.000 TL arasında kasko değeri olan araçlara %20 ödeme verilir.

KREDİ NOTUNA BAKILIYOR

Kuveyt Türk, kredilere onay vermeden önce müşterinin kredi notunu inceler. Kredi onayı verilmesi için gelir durumunun da yeterli olması gerekir. Banka, bu detayları inceledikten sonra kredi tutarına karar verir.

Kredi faiz oranları, kredi notuna bağlı olarak değişebilir. 250 bin TL kredi ile araç satın almak için gereken para kolayca tamamlanabilir. Böylece sıfır ya da ikinci el araç alınabilir.