Halkbank, kısa bir süre önce internet sitesinde heyecan verici taşıt kredisi teklifini açıkladı. Bu cazip kampanya, istediğiniz aracı satın almanız için 350 bin TL'ye kadar kredi sağlıyor. Herkesin aklındaki en önemli soru ise "Halkbank taşıt kredisi faiz oranı nedir?" işte merak edilen sorunun cevabı.

Otomotiv sektörü, artan fiyatların yeni araçların satın alınabilirliğini etkilemesiyle birlikte son zamanlarda zorluklardan payına düşeni aldı. Ancak Halkbank'ın taşıt kredisi ile artık bu zorlukların üstesinden gelmek için uygun bir çözümünüz var. Kredi teklifi, fahiş ön maliyetler konusunda endişelenmeden hayalinizdeki arabayı satın almanızı sağlar.

KREDİ KOŞULLARI VE SEÇENEKLERİ

Bu kampanya kapsamında, aracın değerine göre farklı kredi vadelerinden yararlanabilirsiniz. İşte kredi vade seçenekleri:

400.000 TL'ye kadar olan araçlar: 48 ay

400.001 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlar: 36 ay

800.000 TL ile 1.200.000 TL arasındaki araçlar: 24 ay

1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki araçlar: 12 ay

Ayrıca Halkbank, taşıt kredisi taksitinizi 2 aya kadar erteleme kolaylığı sunarak size daha fazla finansal esneklik sağlar.

ÖRNEK KREDİ HESAPLAMASI

Halkbank, kredi teklifini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için web sitesinde örnek bir kredi hesaplama tablosu sunmuştur. Şimdi daha yakından bakalım.

Banka hem ikinci el hem de sıfır kilometre araçlar için 48 ay vadeli 100 bin TL kredi fırsatını değerlendirmiş. Bu kredi için faiz oranı yüzde 2,54’tür. Sonuç olarak aylık taksit tutarı 4.181,19 TL olarak hesaplanmıştır. Halkbank'ın cazip kredi teklifi sayesinde yeni veya ikinci el bir araca sahip olmak artık her zamankinden daha erişilebilir. Rekabetçi faiz oranları ve esnek vadeleriyle Halkbank taşıt kredisi, otomotiv hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için pratik ve kullanışlı bir yol sunuyor.