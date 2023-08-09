Günümüzün zorlu ekonomik koşullarında enflasyon, çeşitli ürün ve hizmetlerin fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Her kesim gibi otomotiv sektörü de bu artışlardan nasibini aldı. Bu sebeple yeni ya da 2. el araç satın almak isteyen bireyler fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. İşte tam da bu noktada taşıt kredileri devreye giriyor ve vatandaşlara araç sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duydukları mali yardımı sağlıyor. Akbank resmi web sitesi üstünden taşıt kredisi ile alakalı detaylara açıklık getirdi. Bu önemli teklif, müşterilere 290 bin TL'lik düşük faizli bir kredi sunarak yeni bir araç satın almak isteyenler için cazip bir seçenek haline geliyor. İşte detaylar.

AKBANK'IN TAŞIT KREDİSİNİN KAPSAMI NEDİR?

Akbank, internet sitesinde taşıt kredileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bireysel taşıt kredilerinde kredi tutarı, satın alınacak aracın son fatura değeri üzerinden belirleniyor. Benzer şekilde kredinin vade süresi de nihai fatura değerine göre belirlenecek.

İşte bireysel taşıt kredilerinde aracın nihai fatura değerine ilişkin detaylar:

0-400.000 TL arasındaki araçlar için en fazla %70 oranında kredi kullanılabilecektir.

400.001 TL - 800.000 TL arasında olan araçlar için maksimum %50 kredi tutarı kullanılabilir.

800.001 TL - 1.200.000 TL aralığındaki araçlar için maksimum %30 oranında kredi kullanılabilmektedir.

AKBANK’IN 290 BİN TL’LİK TAŞIT KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Akbank'ın verdiği bilgilerden yola çıkarak sizler için bir kredi hesaplama tablosu hazırladık. Bu tabloda 290 bin TL taşıt kredisinin detayları yer alıyor.

Tabloya göre 290 bin TL sıfır taşıt kredisi için 48 ay vadeyi tercih etmeniz durumunda aylık faiz oranı yüzde 3,39 olacak. Sonuç olarak aylık taksit tutarı 14 bin 625 TL olarak hesaplanıyor.