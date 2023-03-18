Sicili Bozuk Olana ve Kredi Notu Düşük Olana Bu Bankalar Kredi Vereceğini Açıkladı!

Vatandaşların önceden kullandığı kredilerin veya kredi kartlarının ödemelerini yapamaması gibi çeşitli sebeplerden dolayı bankalardaki güvenilirliği azalıyor ve kredi notu düşüyor. Kredi notu sürekli düşen ve bankalara sürekli borcu olan kişiler bankaların kara listesine düşüyor ve kredi veya kredi kartı alması imkansız hale geliyor.

KARA LİSTEDEKİLERE KREDİ VEREN BANKALAR

Geçmiş dönemlerde yaptıkları borçları ödeyemeyen vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve kredi notunu yükseltmek için alternatif çözümler arıyordu. Sicil affı henüz gelmediği için, bankalara başvurarak kredi almak zorunda kalıyorlar ancak kredi notları düşük olduğu için bankalar genelde olumsuz yanıt veriyordu. Fakat son günlerde kamu bankalarından yapılan açıklamalarla, kredi notu düşük olanlar ve sicili bozuk olanların belirli bir miktar kredi kullanabileceği bilgisi müjdelendi. Bu düzenleme sayesinde, bu vatandaşlar finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve kredi notlarını yükseltmeye başlayabilecekler.

ZİRAAT BANKASI

Türkiye’nin en güvenilen bankalarından biri olan Ziraat Bankası, düşük limitli olarak kredi kullanarak sicilini düzeltmek isteyen vatandaşlara bir şans verdi ve 10 bin liraya kadar kredi vereceğini açıkladı. 36 ay vade süresi olan bu kredi kampanyasından yararlanarak 10 bin lira çeken bir vatandaşa aylık yüzde 1,79 faiz uygulanacağı duyuruldu ve ödenmesi gereken taksit tutarı 407 lira olarak hesaplandı.

VAKIFBANK

Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank da sicili bozuk olan veya kredi notu düşük olan vatandaşlara 36 ay vade ile 7 bin 500 liraya kadar kredi sağlamaya karar vermiştir. Ancak başvuru yapan kişilere uygulanacak faiz oranı kişilerin kredi notu düşük olduğu için yüksek olabilir.

HALKBANK

Belirli şartları karşılaması koşuluyla kara listede olanlara kredi onayı veren bankalardan biri de Halkbank’tır. Başvuru yapan vatandaşlar eğer banka tarafından sunulan şartları sağlıyorsa bu kişilere 5 bin liraya kadar kredi çekme imkanı sunmaktadır.

KREDİ SİCİLİ BOZUK OLANA KREDİ KARTI VEREN BANKALAR 2023

Kredi başvurusu reddedilen, kredi notu düşük veya sicili bozuk olan vatandaşlar, kredi kartı almak için talepte bulunur ancak, birçok banka maalesef sicili bozuk olanlara kredi kartı vermez. Düşük limitli kredi kartı başvurusu yapılsa bile, genellikle olumlu yanıt alınmaz. Fakat bazı bankalar, bu kişilerin kredi kartı kullanabilmesi için "bloke teminatlı kredi kartı" sistemini uygulamaya koymuştur. Bu sistemle vatandaşlar belirli bir miktar parayı bankaya ipotek ettirip kredi kartı kullanma hakkı elde edebilirler. Bloke teminatlı kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapan müşterilerin güvenilirliği artar ve bu vatandaşlar genellikle 1-2 yıl sonra normal kredi kartı almaya hak kazanırlar.

BLOKE TEMİNATLI KREDİ KARTI VEREN BANKALAR

Kredi notu düşük olana bloke teminatlı kredi kartı veren bankalar arasında HSBC Bankası, ING Bank, Deniz Bank, İş Bankası, TEB, Burgan Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve QNB Finansbank yer almaktadır. Dileyen vatandaşlar bu bankalardan kendilerine uygun olan birini seçip şansını deneyebilirler.