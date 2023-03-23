Sicili Bozuk Olan ve Kredi Notu Düşük Olanlara 5.000 ve 10.000 TL Verilecek

Bankalar nezdinde önceden kullandıkları kredilerin veya kredi kartlarının ödemelerini yapamayan vatandaşların güvenilirliğinin azaldığı ve kredi notlarının düştüğü bilinmektedir. Bu durumu sık sık yaşayan vatandaşlar da kara listede yer almaktadır. Kara listede olan veya düşük kredi notuna sahip olan vatandaşların kredi ve kredi kartı başvurularının çoğunun bankalar tarafından reddedildiği görülmektedir. Bu nedenle, sicilleri bozuk olan veya kredi notları düşük olan vatandaşlar nakit desteğine ihtiyaç duyduklarında, kendilerine kredi veya kredi kartı sağlayacak bankaları araştırmaktadırlar.

SİCİLİ BOZUK OLANA KREDİ VEREN BANKALAR

Birçok vatandaş, önceki dönemlerde aldıkları kredi kartı ya da kredi borçlarını ödeyememe sorunuyla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kişi, sicil affı gibi bir düzenleme beklerken henüz böyle bir tarih verilmediğinden, çözüm yine bankalara başvurmakta kaldı.

Ancak geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının yaptığı duyuru, milyonlarca kişiyi sevindirecek nitelikteydi. Yapılan düzenleme sayesinde, kredi notu düşük olan ve sicili bozuk olan vatandaşlar, belli bir miktara kadar kredi kullanabilecekler. Bu gelişme, birçok kişi için umut ışığı oldu ve nakit ihtiyaçlarını karşılamaları ve kredi notlarını yükseltmeleri için önemli bir fırsat sağladı.

ZİRAAT BANKASI

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan Ziraat Bankası, sicili bozuk vatandaşlar kredi kullanmayı talep ederse 10.000 liraya kadar limitle bu kişilere kredi vereceğini açıkladı. 36 ay taksitle alınabilecek bu kredi için örnek ödeme tablosu paylaşıldı ve 5 bin liralık kredi kullanmak isteyen bir vatandaşa uygulanacak faiz oranı yüzde 1,79 olarak belirlendi. Aylık ödeme tutarı ise 203,72 lira olarak hesaplandı.

VAKIFBANK

Vakıfbank, sicili bozuk veya kredi notu düşük olan vatandaşlar için 36 ay vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu kredi sayesinde, müşteriler 7500 liraya kadar nakit ihtiyaçlarını karşılaya bilecekler. 36 ay vade ile 5000 liralık bir kredi talep eden müşteriye sunulacak olan faiz oranı aylık yüzde 1,57 olacak. Bu sayede, müşteriler ihtiyaçlarını karşılayacakları nakit desteğine sahip olabilirler ve ayrıca düzenli ödemelerle kredi notlarını da yükseltebilirler.

HALKBANK

Kara listede olan ve düşük kredi notuna sahiplere kredi veren bankalar arasında Halkbank da yer almaktadır. Bu kişilere 5000 liraya kadar kredi çekme imkanı tanıyacağını açıklayan Halkbank, 36 ay vade ile 5000 liralık ihtiyaç kredisi kullanan bir kişiye yüzde 1,94 faiz uygulayacağını duyurmuştur.

KREDİ SİCİLİ BOZUK OLANA KREDİ KARTI VEREN BANKALAR 2023

Kredi notu düşük ya da sicili bozuk olan vatandaşlar, bankalardan kredi kartı almak istediklerinde genellikle olumsuz cevap alırlar. Ancak bazı bankalar, bu durumdaki müşteriler için "bloke teminatlı kredi kartı" sistemini kullanıma sunmuştur. Bu sistemde, müşteriler belli bir miktar parayı bankaya ipotek ettirerek kredi kartı kullanma hakkı elde ederler. Bu kredi kartları genellikle düşük limitli olmakla birlikte, müşteriler düzenli ödemelerini yaparak kredi notlarını yükseltebilirler.

BLOKE TEMİNATLI KREDİ KARTI VEREN BANKALAR

Aralarında Deniz Bank, Akbank, Burgan Bankası, HSBC, Garanti Bankası, İNG gibi bankaların yer aldığı özel bankalar da kredi sicili bozuk olan kişilere bloke teminatlı kredi kartı vereceğini duyurdu. Dileyen vatandaşlar kredi kartı alarak da kredi notlarını yükseltebilir.