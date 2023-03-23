16 Bankadan Konut Kredisi Faiz İndirimi! Sınırlı Bir Süreliğine Yüzde 0,79’dan Başlayacak

Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yükseltmeye devam ederken, ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16 banka ile ortak bir protokol imzalayarak bu duruma çözüm buldu. Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve ING Bank gibi bankalar, evini kentsel dönüşüme vermek isteyen vatandaşlara çok düşük faizlerle kentsel dönüşüm kredisi kullanma imkanı tanıyacak.

Bu protokol kapsamında söz konusu bankalar, konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, güçlendirme kredisi, işyeri yapım kredisi ve işyeri edinme kredisi olmak üzere 5 farklı kategoride kredi desteği sunacaklar. Evini kentsel dönüşüme verecek vatandaşlar için hazırlanan kredi kampanyasında faiz oranları ise 1,49 olacak. Fakat devlet vatandaşlara destek olacak ve vatandaşların ödeyeceği faiz oranında bir indirim daha yapılacak. Vatandaşlar bu kampanyadan yararlanmak için anlaşmalı bankalarla iletişime geçerek, devlet faiz desteğiyle daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek. Üstelik dileyen vatandaşlar kredi ödemelerini faizsiz bir şekilde 2 sene erteleyebilecek. Bu sayede ev sahibi olmak artık biraz daha kolay hale gelecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ DESTEKLERİ

Konut edinmek isteyen vatandaşlara müjdeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldi. 16 banka arasında imzalanan ortak protokol sayesinde, 10 yıl vadeyle sunulan konut yapım kredilerinde ilk konut için yüzde 0,79 faiz oranı uygulanacak. Devlet de bu krediye yüzde 0,70 katkı sağlayacak. İkinci ve sonraki konutlar için ise en fazla 3 milyon liraya kadar yüzde 0,89 faiz oranı ve yüzde 0,60 devlet katkısı belirlendi. Konut edinme kredisinde ise hak sahibi yüzde 0,79 faiz ödeyecek ve yüzde 0,70'ini devlet üstlenecek.

Ayrıca, iş yeri yapım kredilerinde 800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle yüzde 1,09 faiz oranı ve yüzde 0,40 devlet katkısı, edinme kredilerinde ise 350 bin liraya kadar yüzde 1,09 faiz oranı ve yüzde 0,40 devlet katkısı uygulanacak.

DÜŞÜK FAİZLE KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ VEREN BANKALAR

1. Akbank

2. Albaraka Türk Katılım Bankası

3. Alternatif Bank

4. Denizbank

5. ING Bank

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası

7. QNB Finansbank

8. Şekerbank

9. T.C. Ziraat Bankası

10. Türk Ekonomi Bankası

11. Türkiye Finans Katılım Bankası

12. Türkiye Garanti Bankası

13. Türkiye Halk Bankası

14. Türkiye İş Bankası

15. Türkiye Vakıflar Bankası

16. Yapı Ve Kredi Bankası

VAKIFBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUT KREDİSİ

Kentsel dönüşüm yaptıracak vatandaşlara hazırladığı kredinin detaylarını açıklayan Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Konut Yapım Kredisi ve Kentsel Dönüşüm Bitmiş Konut Kredisi için belirledikleri faiz oranının yüzde 0,79 faiz olduğunu duyurdu.

HALKBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Halkbank da yüzde 1,04 müşteri faiz oranlı ve 0,33 devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi oluşturmuştur. Bu kapsamda vatandaşlar herhangi bir tahsis ücreti ödemeden 120 ay vade ile kredi çekebilecektir.