Sıcaklıklar 31.2C'ye Yükseliyor ve Daha Da Tırmanabilir

İngiltere ve Galler'in çoğunu kapsayan nadir kehribar uyarısı, insanları ısıdan kaynaklanan potansiyel sağlık ve ulaşım sorunlarına karşı uyarmak için kullanılır.

Galler, Flintshire, Hawarden'de 28.6C ile yılın en sıcak gününü yaşarken geliyor.

Heathrow, İngiltere'de yükselen sıcaklıklarla birlikte 31.2C'lik bir yüksek kaydetti.

Bu havalimanı aynı zamanda bu yıl 17 Haziran'da 32.7C ile İngiltere'nin şimdiye kadarki en sıcak gününün yaşandığı yer oldu.

Aşırı sıcaklık uyarısı daha önce sadece iki kez verildi.

Amber uyarısından ayrı olan üçüncü seviye ısı sağlığı uyarıları güneyde, Midlands'da ve İngiltere'nin doğu bölgelerinde uygulanmaktadır.

BBC hava durumu sunucusu Chris Fawkes, Pazartesi günü "şimdiye kadar yılın en sıcak günü olduğu konusunda iyi bir haykırış" olduğunu söyledi.

Cambridgeshire da dahil olmak üzere İngiltere'nin doğu bölgelerinin 34C'ye ulaşıldığını görebileceğini söyledi.

Met Office, İngiltere'nin orta ve güney bölgelerinin maksimum 33 derece görebileceğini, ancak çoğu için havanın kuru ve güneşli olacağını ve "20'li yılların en yüksek seviyelerine kadar" olacağını söyledi.

Salı gününe kadar sıcaklıklar gece boyunca yüksek kalabilir ve bu da pek çok kişi için rahatsız edici bir gece olabilir.

Met Office, insanlara mümkün olduğunca içeride kalmalarını ve sıcakla başa çıkmak için bol sıvı içmelerini tavsiye ediyor.

Ebeveynler de çocuklarının güneşe maruz kalmasını sınırlamaya teşvik ediliyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ve Met Office tarafından ortaklaşa yayınlanan ısı sağlığı uyarılarının önümüzdeki hafta sonuna kadar yürürlükte kalması bekleniyor.

İklim değişikliği nedeniyle ısı dalgaları daha olası ve daha aşırı hale geliyor.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 25 Temmuz 2019'da Cambridge Botanik Bahçesi'nde 38.7C idi.

İskoçya ve Kuzey İrlanda, Pazar günü şimdiye kadar yılın en sıcak günlerini yaşadı.

Highlands'deki Aboyne 27.3C'ye ulaşırken, Country Fermanagh'daki Derrylin 24.3C'ye ulaştı.

Bunaltıcı sıcaklıklar İngiltere'nin kuzeyini de etkiliyor ve Manchester 28C'ye ulaşacak.

Bir sıcak hava dalgası Avrupa'yı kasıp kavururken, Afrika'dan ve İspanya üzerinden kuzeye doğru yükselen bir sıcak hava dalgası var.

Pazartesi günü Madrid'de sıcaklıkların 38C, Sevilla'da 47C olması bekleniyor.

Fransa, Almanya ve İtalya, önümüzdeki hafta sonu sıcaklığın 40C'yi aştığını görebilir.