Sıcak Gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekonomide Yeni Döneme Geçiş, Yüksek Fiyat, Enflasyon İle Dolar Kuru Açıklamalar

Sıcak Gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekonomide Yeni Döneme Geçiş, Yüksek Fiyat, Enflasyon İle Dolar Kuru Açıklamaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Enflasyon ile fahiş fiyata karşı yeni bir döneme geçiş yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide alınacak Yeni tedbirleri ve konulan yeni hedefleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Ekonomi Açıklamaları

İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde konuya baktığımızda Türkiye'nin artık kriz ikliminden ayrıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne yazık ki Rusya ile Ukrayna Savaşı’ndan dolayı gerek ekonomik gerekse siyasi gerekse de insani trajediler yaşamaya devam ediyor dedi. Sağlık hizmetlerinin yanında aynı zamanda üretim, ihracat gibi çeşitli alanlarda göstermiş oldukları yüksek performans sayesinde Türkiye'yi küresel kriz ikliminin dışına taşımayı başardıklarını dile getirdi.

Türkiye, Karanlıktan Aydınlığa Çıkmayı Başarmıştır

Türkiye'nin çok kritik sayılabilecek bir süreç içerisinden daha da güçlenerek çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişmiş devletlerde dahi çok büyük sarsıntıları meydana geldiği bir dönem içerisinde Türkiye'nin bütün bu olumsuzluklardan daha da güçlenerek çıktığını söyledi.

Erdoğan'dan Dolar Kuru Açıklaması

Döviz kurlarına yönelik bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 senesinin son aylarında döviz kurlarında çok gerçekçi olmayan çeşitli Yükselişlere maruz kaldıklarını ve almış oldukları çeşitli önlemler sayesinde 20 Aralık tarihinden itibaren piyasalarda istikrarın hakim olduğunu söyledi.

Erdoğan, Yüksek Enflasyon İçin Neler Söyledi?

Yüksek enflasyon ile ilgili problemlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel çapta meydana gelen bütün gelişmelerin Türkiye'yi de çok yakından etkilediğini söyledi. Aynı zamanda bütün bu olumsuz gelişmelerin yanında gözlerini para hırsı Bürümüş fırsatçıların da eklenmesi suretiyle Türkiye'nin yüksek fiyatlara maruz kaldığını söyledi. Yüksek fiyatlar ile yüksek enflasyon yalnızca Türkiye'nin problemi değil aynı zamanda Avrupa ülkelerinin de başının belası olan problemler başında yer almaktadır şeklinde konuştu.