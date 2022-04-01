Sıcak Gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücrete Ek Zam Yapılıp Yapılmayacağına Son Noktayı Koydu! Bir son dakika gelişmesi yaşandı: uzun zamandır gündemde tartışılmaya devam eden asgari ücrete ek zam yapılması ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli değerlendirmeler geldi. Özbekistan ziyareti sonrasında uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde kendilerinin bunlara açık olduğunu söyledi. Peki, asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Alınan bir son dakika haberine göre asgari ücrete ek bir zam yapılıp yapılmayacağı tartışılırken peş peşe yapılan çeşitli açıklamalar ise kafaları iyice karıştırıyoruz. Gelen açıklamalar, temmuz ayı içerisinde asgari ücrete ek zam yapılacağı beklentisini güçlendirirken, deyim yerinde ise tartışmalara son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.

Özbekistan Ziyareti Sonrasında Uçakta Gazetecilerle Soru-Cevap Tadında Röportaj

Gazeteciler Recep Tayyip Erdoğan’a, temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Emekli vatandaşlar Bayram ikramiyesini merak ediyor son gelişmeler neler? Bir bayram müjdeniz olacak mı? Şeklinde kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi:

Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada kendisinin halkı yanıltacak ya da kendisinin yapamayacağı bir şeyi söyleyecek olmasının doğru olmadığını söyledi. Asgari ücreti tespit açısından bir komisyon olduğunu ve her yıl bu komisyonun toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi. Dolayısıyla asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalara başladığı zaman diliminin her yıl aralık ayı içerisinde olduğunu söyledi. Zamanı geldiğinde asgari ücret ile sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığı'nın oturup konuşacaklarını söyledi. Tabii ki konuya yönelik adımın atılması gerektiği Gündemde. Fevkalede bir durum olup olmadığı noktası ise orada yine de tartışılması gerekir. Yani eğer ki asgari ücret vatandaşları gerçekten enflasyon rakamlarına ezdiriyorsa sendikalar ile Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak görüşmelerde belirlemede ona göre yapılmaktadır. Olağanüstü Bilge düşünmenin meydana gelmesi halinde kendilerinin bu tip konuları kapalı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanlığı, Sendikalara Görüş Halinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar arasında genel itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin ile sendikacıların zaten devamlı irtibat halinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan %50 oranında asgari ücrete zam yapıldığını da söyledi. Bir diğer adım ise yine emekli vatandaşlarla alakalı artışların gerçekleştirildiğini söyledi. Bundan sonra ise vatandaşların yaşam kalitelerini kolaylaştırmak amacıyla ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.