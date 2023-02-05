Sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! T.C kimlik numarasını gösteren para çekebilecek! Borcu olanlar hemen acele etsin!

Borcu olanlar hemen acele etsin! Sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! T.C kimlik numarasını gösteren para çekebilecek! 2023 yılı bankalardan gelen yeni haberlerle yüzleri güldürüyor. Birçok banka emeklilere nakit ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için tek seferde 10.000 TL’ye kadar para çekilebiliyor. Vatandaşlar ihtiyacına göre dilerlerse 5.000 TL ya da daha fazla kredi çekebilecek. Banka müşterisi olsun olmasın herkes krediden faydalanabilecek. Detaylar haberimizde…

5.000 TL kredi veren bankaların listesi

· QNB Finansbank

Faiz oranı: %2.01

Yıllık maliyet oranı: %35,22

· Akbank

Faiz Oranı: %2,24

Yıllık maliyet oranı: %39,85

· Denizbank

Faiz oranı: % 0,99

Yıllık maliyet oranı: % 16,33

· İş Bankası

Faiz oranı: %2,05

Yıllık maliyet oranı: %36,01

10.000 TL kredi veren bankaların listesi

· İş Bankası

Faiz oranı: %2,05

Yıllık maliyet oranı: %36,01

· ING

Faiz oranı: %2,29

Yıllık maliyet oranı: %40,88

· TEB

Faiz oranı: %2,35

Yıllık maliyet oranı: %42,09

· Garanti BBVA

Faiz oranı: % 2,70

Yıllık maliyet oranı: %49,55

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