Nihat Hatipoğlu'ndan Deprem Açıklaması! “Kader Bu Değil, Kader Akıllı Düşünmektir”

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Kahramanmaraş merkezli olan ve toplamda 11 ili etkisi altına alarak çok sayıda can kaybına sebep olan deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Korkunç felaket hakkında yapmış olduğu yorumlar ve kullanmış olduğu ifadelerle adından söz ettiren ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Hatipoğlu bilim adamlarının sözünün dini emir gibi olduğunu belirtti ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler ile ilgili olarak ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaları haberimizin devamında yazdık.

Toplamda 11 ilde büyük bir hasara sebep olan ve Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşandı. Çok sayıda yaralı insan enkaz altından çıkarıldı ve can kaybının hala artmakta olduğunun bilgisine ulaşıldı. Binlerce vatandaş depremlerde hayatını kaybederken yaşanan üzücü felaketin Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem olduğu da söylenildi. Çok sayıda bina 11 şehirde yıkıldı ve ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da deprem özel yayını gerçekleştirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Kaderin tedbir almak olduğunu belirten Nihat Hatipoğlu bilim adamlarının sözünün dini emir gibi olduğunu vurgulayarak akıllarda soru işareti bırakmadı.

İşin uzmanlarının ve bilim adamlarının sözünün bizim için dini bir emir gibi olduğunu belirten ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu uzmanları dinlememiz gerektiğini belirtti. Bundan sonraki süreçte de yine bilim adamlarını dinlemek zorunda olduğumuz açıklanırken geçmişte bilim adamlarının dinlenmediği için felaket yaşanıyorsa bunu kaderle ifade etmeyeceğini söyledi. Kaderin bu olmadığını, kaderin akıllı düşünmek olduğunu ve kaderin tedbir almak olduğunu açıklayan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu Twitter'da çok sayıda paylaşıma konu oldu.

Sevgili peygamberimizin akıldan daha büyük bir tedbir yoktur dediğini belirten ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bizim kader anlayışımızın da bu düşüncede olduğunu belirtti. Bütün tedbirlerin alınması gerektiğini ve buna rağmen bir olay olursa yapacak bir şeyin elbette olmadığını belirten ünlü ilahiyatçı ancak 1 yıllık binaların yıkıldığını ve demek ki orada bir hilenin olduğunu söyledi.

Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu Türk akademisyen ilahiyatçı ve rektördür. Görevini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde sürdürmekte olan Hatipoğlu, Atv'de haftalık dini programlar yapmaktadır. Vaazlar ve dini bilgilendirmeler gerçekleştiren ünlü ilahiyatçı Emel Hatipoğlu ile evlidir ve Hatipoğlu'nun 3 çocuk babası olduğu bilinmektedir.

Siirt ve Malatya'da ilkokul eğitimini tamamlayan Nihat Hatipoğlu Uşak İmam Hatip Lisesi’nde ve Uşak Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. Daha sonra 1981 yılında Ankara Üniversitesi ilahiyat fakültesini bitiren ünlü ilahiyatçı aynı üniversitede doktor, doçent ve profesör olmuştur.