Shinzo Abe'nin Vurulmasına Dünyadan Tepkiler Gelmeye Devam Ediyor

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde kampanya yaparken vurulduktan sonra öldü.

Cuma günkü cinayet Japonya'yı şok etti ve dünya çapında bir keder ve kınama patlamasına neden oldu. Abe'nin ölüm haberine gelen tepkilerden bazıları aşağıdadır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden

Twitter'da ABD Başkanı Joe Biden, Abe'nin öldürüldüğü haberiyle "şaşkın, öfkeli ve derinden üzüldüğünü" söyledi. “İnsanlarımız arasındaki dostluğun bir şampiyonuydu. ABD, bu acı anında Japonya'nın yanında yer alıyor.”

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden, Abe'nin “özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunun devam edeceğini” söyledi.

Kraliçe Elizabeth

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Abe'nin öldürülmesinden "derin üzüntü duyduğunu" söyledi.

96 yaşındaki hükümdar, "Ailem ve ben, eski Başbakan Shinzo Abe'nin ani ve trajik ölümünün haberini duyduğumuz için çok üzüldük" dedi.

Bu zor zamanda ailesine ve Japonya halkına en derin taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Brezilyalı lider Twitter'da "Brezilya'nın çok iyi bir arkadaşı olan parlak bir lider olan @AbeShinzo'nun ölüm haberini aşırı öfke ve üzüntüyle karşıladığını söyledi. Abe'nin ailesine ve Japon kardeşlerimize dayanışma dileklerimi iletiyorum ve bu acı anında Tanrı'nın ruhlarıyla ilgilenmesini diliyorum."

İsrail Başbakanı Yair Lapid

“İsrail Devleti, bugünkü korkunç saldırının ardından eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ölümünün yasını tutuyor. Cesur ve seçkin bir lider ve modern İsrail-Japonya ilişkilerinin kilit mimarıydı. Ailesine, sevdiklerine ve Japon halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau:

Kanada'nın lideri suikastı "inanılmaz şok edici" olarak nitelendirdi ve Twitter'da "Çok üzgünüm. Dünya büyük bir vizyon adamını kaybetti ve Kanada yakın bir dostunu kaybetti. Düşüncelerim, eşi Akie ve bu kaybın yasını tutan Japonya halkıyla birlikte. Özleneceksin dostum."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:

"Japonya, hayatını ülkesine adayan ve dünyada düzeni sağlamak için çalışan büyük bir başbakanı kaybetti."

Almanya Başbakanı Olaf Scholz:

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Abe'nin ölüm haberiyle “şaşkın ve derinden üzüldüğünü” söyledi.

Scholz, merhum liderin ailesine en derin sempatisini ifade ederek, “Bu zor saatlerde bile Japonya'nın yanındayız” dedi.