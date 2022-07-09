Özbekistan, Gazeteciyi Karakalpakstan'daki Huzursuzlukla Suçladı

Özbekistan eyalet savcısı Cuma günü yaptığı açıklamada, özerk bir bölgenin statüsünü zayıflatma teklifleri üzerine 18 kişinin huzursuzlukta ölmesinin ardından bir gazeteciyi anayasal düzeni yıkmak için komplo kurmakla suçladığını söyledi .

Karakalpakstan bölgesinde dökülen kan, Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in bölgenin Özbekistan'dan ayrılma konusunda referandum düzenleme hakkını ortadan kaldıracak önerilen anayasa değişikliklerini geri çektiğini gördü.

Mirziyoyev, huzursuzluğun “dış güçlerin” yardımıyla yıllar önceden planlandığını iddia ederken, eleştirmenler hükümetinin değişiklikler konusunda bölge halkına danışmamasını tetikleyici olarak işaret etti.

Etnik bir Karakalpak gazeteci Dauletmurat Tazhimuratov'un geçen hafta tutuklanmasının, 1 Temmuz'da bölgenin idari başkenti Nukus'ta benzeri görülmemiş boyutta bir özerklik yanlısı protestoya katkıda bulunduğu görüldü.

20 yıl hapisle karşı karşıya

Yetkililer, göstericileri sakinleştirmek amacıyla onu serbest bıraktı, ancak daha sonra yeniden tutuklandı. Eyalet savcısı Cuma günü yaptığı açıklamada, azami 20 yıl hapis cezası gerektiren suçlamayla tutuklanan iki kişiden biri olduğunu söyledi.

Özbekistan'daki özel medya, Tazhimuratov'un bölgesel bir gazetenin editörü olarak çalıştığını ve tutuklanmadan önce Karakalpakstan'da protesto çağrısında bulunduğunu söyledi.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, tutuklanan bir diğer gazeteci olan Lalagul Kallykhanova'nın ayrılma çağrısı yapan bir video hazırlayıp yayınladıktan sonra “kamu güvenliğine karşı suçlardan” şüphelenildiğini söyledi.

Ofis, huzursuzlukla ilgili davalarda “işkence, şiddet ve diğer zalimane veya aşağılayıcı eylemlerin önlenmesine” öncelik verdiğini söyledi.

Ayrı bir gelişmede, Mirziyoyev'in Cuma günü ofisi, Zaynilobiddin Nizomiddinov'un genelkurmay başkanı olarak görevden alındığını duyurdu; bu, olağanüstü hal ilan edilen Karakalpakstan'da krizin başlamasından bu yana ilk üst düzey görevden alma.

Ulusal Muhafızlar, ayaklanma sırasında 500'den fazla kişinin tutuklandığını ve bazıları o zamandan beri serbest bırakıldığını söyledi.

İki milyonluk bir bölge olan Karakalpakstan , adını Özbekler gibi çoğunluğu Müslüman Türk olan azınlık Karakalpak halkından alıyor.

Karakalpak dili, komşu Kazakistan'da konuşulan Kazakça'ya, yaklaşık 35 milyon nüfuslu bir Orta Asya ülkesi olan Özbekistan'da kullanılan Özbek dilinden daha yakındır.