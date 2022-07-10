Shinzo Abe'nin Ölümü: Japonya'yı Sonsuza Dek Değiştirecek

Ben de kendimi çok aynı hissettim. Burada yaşayarak şiddet suçlarını düşünmemeye alışıyorsunuz.

Mağdurun kimliği haberi daha şok edici hale getiriyor.

Shinzo Abe artık Japonya'nın başbakanı olmayabilir, ancak hala Japon kamu yaşamında büyük bir figür ve muhtemelen son otuz yılın en tanınmış Japon politikacısı.

Abe'i kim öldürmek ister ki? Ve neden?

Yerel nüfus için benzer şekilde şok edici olabilecek başka bir siyasi şiddet eyleminin eşdeğerini düşünmeye çalışıyorum. Aklıma 1986 yılında İsveç Başbakanı Olof Palme'nin vurulması geliyor.

İnsanların burada şiddet içeren suçları düşünmediğini söylediğimde abartmıyorum.

Evet, Japonya'nın ünlü şiddet içeren organize suç çeteleri Yakuza var. Ancak çoğu insan onlarla asla temasa geçmez. Yakuza bile silahlardan çekiniyor çünkü yasadışı bulundurma cezaları buna değmez.

Japonya'da silah sahibi olmak son derece zordur. Sabıka kaydı, zorunlu eğitim, psikolojik değerlendirme ve polisin komşularla görüşmesi de dahil olmak üzere kapsamlı geçmiş kontrolleri gerektirmez.

Sonuç olarak, burada silah suçu neredeyse yok. Ortalama olarak, Japonya'da her yıl 10'dan az silahla ilgili ölüm meydana geliyor. 2017'de sadece üç tane vardı.

Dikkatin çoğunun silahlı adama ve kullandığı silaha odaklanmış olmasına şaşmamak gerek.

Kim o? Silahı nereden aldı? Japon medyası 41 yaşındaki zanlının ülkenin öz savunma güçlerinin eski bir üyesi, yani bir orduya eşdeğer olduğunu bildiriyor.

Ancak daha yakından incelendiğinde donanmada sadece üç yıl geçirdiği görülüyor. Kullandığı silah daha meraklı. Ateş edildikten sonra yerde yatarken çekilmiş fotoğrafları, ev yapımı bir silaha benzediğini gösteriyor. Bir çeşit el yapımı tetikle, siyah yapışkan bantla birbirine yapıştırılmış iki çelik boru parçası. İnternetten indirilen planlardan biçimlendirilmiş bir şeye benziyor.

Peki bu bilinçli bir siyasi saldırı mıydı yoksa ünlü birisini vurarak ünlü olmak isteyen bir hayalperestin eylemi mi? Şimdiye kadar bilmiyoruz.

Japonya kesinlikle siyasi suikastlardan payını aldı. En ünlüsü 1960 yılında Japonya'nın sosyalist partisinin lideri Inejiro Asanuma'nın samuray kılıcı kullanan sağcı bir fanatik tarafından karnından bıçaklanmasıydı. Japonya'da aşırı sağcılar hala var olsa da, sağcı bir milliyetçi olan Abe olası bir hedef olmayacaktır.

Son yıllarda, burada daha yaygın hale gelen başka bir suç türü gördük. Birine ya da bir şeye karşı kin besleyen sessiz, yalnız erkek.

2019'da bir adam, Kyoto'da popüler bir animasyon stüdyosunun bulunduğu bir binayı ateşe vererek 36 kişiyi öldürdü.

Adam polise, stüdyonun "çalışmasını çaldığı" için stüdyoya karşı kin beslediğini söyledi.

2008'deki başka bir olayda, Tokyo'nun Akihabara semtinde, hoşnutsuz bir genç adam bir kamyonu alışveriş yapan kalabalığın üzerine sürdü, sonra dışarı çıktı ve izleyicileri bıçaklamaya başladı. Yedi kişi öldürüldü.

Saldırıyı gerçekleştirmeden önce internete "Akihabara'da insanları öldüreceğim" ve "Tek bir arkadaşım yok, görmezden geliniyorum çünkü çirkinim. Çöpten aşağıyım" şeklinde bir mesaj atmıştı.

Abe'nin çekimlerinin birinci kategoriye mi yoksa ikinci kategoriye mi girdiği henüz belli değil. Ancak suikastın Japonya'yı değiştireceği kesin gibi görünüyor.

Japonya'nın ne kadar güvenli olduğu göz önüne alındığında, buradaki güvenlik çok rahat. Seçim kampanyaları sırasında, devam eden kampanyada olduğu gibi, politikacılar kelimenin tam anlamıyla sokak köşelerinde durup alışveriş yapanlarla ve yoldan geçenlerle konuşmalar yapmakta ve el sıkışmaktadır.

Abe'ye saldıran kişinin bu kadar yakınlaşıp, birlikte ördüğü silahı ateşleyebilmesinin neredeyse kesin nedeni bu.

Bu kesinlikle bugünden sonra değişmeli.