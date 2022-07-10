Shinzo Abe: Eski Japonya Başbakanı Suikastı Nasıl Ortaya Çıktı?

Bir silahlı adam ona arkadan saldırdığında, bir konuşma yapma sürecindeydi.

Cuma günkü trajik olaylar böyle gelişti.

Olay güneydeki Nara kentinde gerçekleşti. 67 yaşındaki Bay Abe, parlamentonun üst meclisinin görevdeki bir üyesi olan Kei Sato için bir tren istasyonunun dışında bir kampanya konuşması yapıyordu.

Bay Sato, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Üst Meclis seçimlerinde iktidar partisi Liberal Demokratlardan vekillik ediyor.

Yukarıdaki görüntü, Bay Abe'nin konuşmasını yardımcıları olarak alkışlamak için adım attığını gösteriyor.

Ama görünüşe göre arka planda başka bir figürden habersizler, siyah çapraz çantalı, rahat giyimli genç bir adam.

Yerel saatle 11:30'da (02:30 GMT) olayın görüntüleri, eski başbakanın konuşmasına başlamasından dakikalar sonra adamın ilerlediğini gösteriyor. Silah sesleri duyulur ve Bay Abe gözle görülür şekilde kanlar içinde yere düşer.

Dehşete kapılmış seyirciler eğilirken, güvenlik görevlileri kaçmaya teşebbüs etmeyen 41 yaşındaki şüpheliyle mücadele ediyor. Onu yere indirirler ve gözaltına alırlar.

Bay Abe kanlar içinde yatarken seyirciler ona bakıyorlar ve tedavi için Nara Tıp Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Basında çıkan haberlere göre, saldırıdan birkaç dakika sonra konuşabiliyor, ancak daha sonra bilincini kaybediyor.

Hastaneye vardığında kalp krizi geçiriyor. Onu hayata döndürmek için başarısız girişimlerde bulunuldu ve kendisine kan nakli yapıldı, ancak 17:03'te öldüğü açıklandı.

Doktorlar, bir artere zarar veren iki yara aldığını ve büyük kalp hasarı aldığını söylüyor.

Her iki yaranın da derin olduğunu ve ölüm sebebinin kan kaybı olduğunu ekliyorlar.

Ameliyat sırasında mermi bulunamadı.

'El yapımı' silah

Görgü tanıkları, adamın büyük bir silah taşıdığını ve Bay Abe'ye arkadan iki kez ateş ettiğini gördüklerini söylediler.

El yapımı olduğu belirtilen silah, şüpheli saldırganın tutuklanmasıyla ele geçirildi. Japonya'daki katı ateşli silah yasaları, silah satın almayı son derece zorlaştırıyor.

Şüphelinin Nara sakini Tetsuya Yamagami olduğu belirlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre, onun Japonya'nın donanmasına eşdeğer olan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin eski bir üyesi olduğuna inanılıyor.

Sorgulandığında, Bay Abe'den "memnun olmadığını" ve onu öldürmeyi planladığını söyledi.

Basında çıkan haberlere göre, bir patlayıcı ekibi daha sonra kanıt toplamak için şüphelinin evine baskın düzenledi.

Perşembe gecesi geç saatlerde teyit edildiği için, şüphelinin Bay Abe'nin mitinge katılımından nasıl haberdar olduğu belli değil.