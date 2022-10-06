Shakıra Gündeme Bomba Gibi Düştü! Vergi Kaçakçılığından Yargılanacak!

Shakıra ile ilgili olarak gündeme bomba gibi bir haber düştü. Sanatçıyla ilgili olarak yapılan açıklamada vergi kaçakçılığından yargılanacak olduğu belirtiliyor. Sanatçının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon Euro vergi kaçırması sonrasında 8 yıl hapis istemi gün yüzüne çıktı. İspanya ülkesinde 15 milyon Euro vergi kaçırmış olduğu gerekçesiyle yargılanacak olan sanatçı için 8 yıl hapis devrede. Dünyanın ön plana çıkan başarılı sanatçılarından biri Shakira, vergi kaçakçılığı yaptığı için suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Öyle ki sanatçının vergi kaçırması, mahkeme tarafından da onaylanmasına neden oldu.

Duruşma Tarihi Henüz Belli Olmadı!

Duruşmaya katılacak olan Shakira 8 yıl hapis ile karşı karşıya kalacak. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre 2012-2014 yılları arasında yapmış olduğu vergi kaçırmasından dolayı hapis sistemi ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmiş oldu.

Buna göre sanatçıyı bekleyen en kötü olaylardan biri olarak 8 yıl 2 ay hapis ile karşı karşıya kalması diyebiliriz. Hapis ve aynı zamanda da para cezasına çarptırılacak olan Shakıra gündemde en çok konuşulan sanatçılardan biri olarak öne çıkmayı başarıyor. Duruşmanın tarihine bakıldığı zaman henüz bir netlik durumunun olmadığını söyleyebiliriz.

Shakira İtirazları Reddetti!

Sanatçı hakkındaki bu tür söylemleri reddetti. Barselona mahkemesi, geliri gizleyerek 15 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlamış olduğu Shakira’nın tüm itirazlarını da reddetti. Shakira tarafından hakkında yapılan bu tür iddialara ret yanıt geldi. Fakat Barcelona mahkemesi tarafından sanatçı tarafından gelen itirazlar kabul görmedi. 6 farklı suçlama ile yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme tarafından gerçekleştirilen karar doğrultusunda sanatçı ile ilgili olarak ne tür bir gelişmeler yaşanacak olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Shakira bu aralar magazin dünyasında en çok söz edilen kişilerden biri olarak ön plana çıkıyor. Vergi kaçakçısı olarak suçlanan Shakira hakkında nasıl bir söylemler olacağı da merak edilen konulardan biridir. Vergi kaçırdığına dair hakkında iddialar atılan ünlü sanatçı ile ilgili olarak ne tür karar verilecek olduğu da merakla bekleniyor.