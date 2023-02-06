SGK’ya Başvuru Yaparak Karşılıksız Ödemeyi Alabilirsiniz, Ödeme 16.500 TL’ye yükseldi!

Acil nakit ihtiyacı hisseden emekli vatandaşları için müjdeli haber SGK’dan geldi. Kuruma müracaat eden emeklilere 16 500 lira ödeme yapılacak. Başvurunun yazılı olarak yapılması gerekiyor. Emekli vatandaşlar aldıkları maaşın 3 katı kadar ödeme alabilecek. Ödemeye ile ilgili şartlar ve detayları haberimizde…

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli olan fakat emekli maaşı bağlanamayanlar için müjde verdi. Emekliliğini bekleyen kişilere SGK tarafından nakit avans verilecek. Verilecek olan nakit avans tutarı emekli maaşının 3 katına kadar verilecek. Kurum tarafından faizsiz olarak verilen nakit avans yazılı bir dilekçe ile alınabilecek.

SGK BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sisteminde bulunan kişiler emekli olmak için gün sayıyor. Nakit avans başvurusu yaparak 16 500 lira ödeme alabilirsiniz. Başvuru için müracaat detayları haberimizde…

MAAŞIN 3 KATI NAKİT AVANS

Ekonomik şartların her geçen gün daha da zorlaştığı ülkemizde nakit ihtiyacı giderek artıyor. Emeklik dilekçesi verin emekliler emeklilik hakkını elde edemiyor. Nakit ihtiyacı hisseden emekli olacak vatandaşlara SGK bu mağduriyeti gideriyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için yeni kampanya başlattı. Emekliliğini bekleyen kişiler kurumdan nakit avans alarak emekli olabilecek. Kurumdan alınacak nakit avans miktarı aylık maaşlarının 3 katı kadar olabilecek.

BAŞVURU YAZILI OLARAK YAPILACAK

SGK tarafından verilecek nakit avans kampanyasına başvurunun yazılı olarak yapılması isteniyor. Nakit avans imkânından faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe verilmesi gerekir. 2023 yılı için açıklanan nakit avans tutarı 16 500 TL olarak belirlendi. Bu kampanyadan faydalanacak olanlar faiz ödemesi yapmayacak.