IBAN Numarası Üzerinden Başvuru Yapılacak, Denizbank Açıkladığı Kampanya İle Gündem Oldu...

IBAN numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde Denizbank üzerinden verilecek olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde bireysel müşteriler için verilen bu ihtiyaç kredisi şartlara uygun olan tüm vatandaşlara değdikleri zaman ödeme yapılarak verilmektedir. DenizBank bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Kredi ödemenizi DenizBank'ın internet bankacılığı uygulaması olan deniz mobil uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka müşterileri olmaları durumunda internet üzerinden masrafsız ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabiliyor. Denizbank banka kendi uyguladığı Kredi politikalarını uygun olan tüm bireysel müşterilerin kredi notu 1400 ve üzerinde olması halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları halinde hemen aynı gün içinde sonuç verecek ve SMS ile onaylanan kredileri isterlerse kendi IBAN numaralarına gönderecektir.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim boşluk TC kimlik numarası boşluk ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı cebimde Kredi numarası olan 32 80 numarasına göndererek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kredi notu sorgulaması kimlik numarası üzerinden yapılır onaylanan krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

SMS haricinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler verilecek nakit kredi ödemeleri hesaplara yatırılacak ve aynı gün içinde banka şubeleri üzerinden krediler kullandırılacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi politikalarını uygun olan herkes işlemlerine şubelere gitmeden de hemen yapabiliyor.