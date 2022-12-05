Sıfır araç fiyatlarında 130.000 TL indirim! Skoda, Renault, Toyota, Volkswagen, Citroen...

Skoda, Renault, Toyota, Volkswagen, Citroen... Sıfır araç fiyatlarında 130.000 TL indirim! Sıfır araçlarda stokçuluk en büyük sorundur. Galerilerin sıfır araçları bayilerden alıp galeride stoklayarak oldukça fazla kar koyarak satmaları vatandaşı içinden çıkılmaz bir duruma sokmaktadır. Devletin bu meseleye bir el atması gerekmektedir.

Yakın zamanda yürürlüğe giren sıfır araçlarda en az altı bin kilometre sınırı ile biraz olsun piyasa düzelmeye başlasa da sorun hala tam anlamıyla çözülmüş değildir. Bu konuda gerekli denetimlerin yapılması ile birlikte vatandaşların uygun fiyata araç alabileceği düşünülüyor.

Sıfır Araçlarda Büyük İndirim!

Sıfır araçlarda fahiş fiyatlar doğrudan ikinci el piyasasını da etkilemektedir. Herkes kendi arabasını yücelte yücelte fiyatların tavan yapmasına sebep olmaktadır. Bu duruma devlet el koydu.

Sıfır ve ikinci el araçlarda ilerleyen zamanlarda fiyatların düşme ihtimali var mıdır? Tabii ki vardır. Peki; bu nasıl olur? Devlet vergi dilimlerinde düzenlemeye giderse, özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi yapılırsa ve stokçuluğa karşı katı kurallar ve teftişler yapılırsa araç fiyatlarında 100.000-200.000 civarı bir iniş olması ihtimaldir.

Katı krallar ve vergi düzenlemeleri olmadığı takdirde fiyatlar daha da artmaya devam edecektir ve vatandaşın araç alma hayalleri günden güne hayal olarak kalacaktır.

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