SGK’lı Olan Ön Onaysız En Az 50.000 TL Tutarlı Nakit Ödeme Verilecek! Bugün Akşam 20:03'de Başladı

SGK’lı olan kişilere ön onay gerektirmeden 50 bin lira tutarlı kredi imkânı! 3 banka birleşerek kampanya başlattı. Kampanya ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

SGK sistemine kayıtlı kişiler, bankalardan kredi kullanabiliyor. Kredileri online olarak veya banka şubelerinden başvuru yaparak kullanmak mümkün. Bankalar bir araya gelerek yeni kampanyalar başlattı. Müşterilerinin daha fazla başvuru yapmaları için değişik tutarlarda kredi imkânı tanıyor. Bankalar üzerinden verilen desteklere başvuru yapmak için banka şartlarının sağlanması gerekir.

Kesin onaylı krediler için verilen onay kullanılabilecek kredi tutarı kadardır. Bankalar tarafından verilecek kredilere başvurular internet üzerinden yapılabiliyor. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra banka şartlarını sağlayan kişilere kredi onayı veriliyor.

Kredi onayı verilecek kişilerin kredi notunun 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi kullanılabilecek. Başvurunun ardından banka başvuru sahibine ne kadar onay verileceğini bildirir. Verilen onay kesin onaylı tutar olarak bankalar tarafından kullandırılır. Alınacak olan kredilerde vade 36 ay olarak belirlenmiş olup ilk ödemede 3 ay erteleme imkânı da mevcuttur.

QNB Finansbank Tarafından Kesin Onaylı Kredi

50.000 lira tutarlı kredi başvurusu için kişiler, Finansbank üzerinden başvuru yapılabilir. Başvurunun ardından kısa bir süre sonra kredi başvurusunu öğrenebilirsiniz. Kimlik numarası 5030 nolu numaraya mesaj atılarak başvuru yapılabilir. SMS ile yapılacak başvurunun ardından kredi ile bilgilendirme cep telefonuna gönderilir. Onaylanmış tutarı kullanabilmek için en yakın banka şubesine giderek krediyi kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra internet bankacılığı kullanarak banka şubelerine gitmeden de kredi kullanılabilir.

Garanti Bankası’ndan Kesin Onaylı 100.000 TL İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası tarafından 100 bin lira tutarlı kredi için başvuruda bulunak isteyenler, en yakın banka şubesine giderek krediye kullanabilirler. Kredi başvurusu yapıldığı zaman banka başvuru sahibine ne kadar onay alınacağı konusunda geri dönüş yapar. Banka üzerinden kullanılacak kredi için 36 ay vade belirlendi. Sizlerde en yakın banka şubesine giderek ne kadar tutarda kredi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişiler en az 3 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekir.